Hromadné testovanie na Covid-19 v DSS vrcholí, nikto zo žilinských zariadení nebol pozitívny

Pri hromadnom testovaní v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) sa doteraz ani v jednom prípade nepotvrdila nákaza koronavírusom.

Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa ŽSK Martina Remencová, testovaniu sa doteraz podrobilo 2 082 zamestnancov a 2 804 klientov v zariadeniach sociálnych služieb.

Všetky výsledky boli negatívne

„Testovanie máme k dnešnému dňu ukončené na zhruba 99 percent. Všetky výsledky sú negatívne, čo je výborná správa. Chcela by som poďakovať všetkým zamestnancom, či už v zariadeniach alebo na úrade ŽSK, ktorí s obrovskou zodpovednosťou pristupovali k zavádzaniu opatrení, aby vírus do zariadení neprenikol,“ povedala riaditeľka odboru sociálnych vecí ŽSK Iveta Ďurišová.

Podľa jej slov ostáva ešte otestovať 205 zamestnancov, ktorí sú momentálne práceneschopní, čerpajú OČR, prípadne sú v karanténe.

Bezodkladne po nástupe do zariadenia otestujú aj 98 klientov, ktorí sú hospitalizovaní v ústavnom zdravotníckom zariadení alebo sú dlhodobo v domácom prostredí.

Postupné uvoľňovanie opatrení

Prísne opatrenia na ochranu zariadení sociálnych služieb platili v kraji už od začiatku marca, kedy sa uzatvorili pobytové zariadenia a nastavili krízové plány. V týchto dňoch sa ŽSK pripravuje na postupné uvoľňovanie opatrení.

„Už 3. júna sa plánujú otvárať ambulantné pobytové formy, pričom výnimkou budú seniori nad 62 rokov. Pre nich by sa mali otvoriť 7. júna spolu s týždennou formou pre ľudí s poruchami autistického spektra a s mentálnym postihnutím,“ priblížila plány zariadení sociálnych služieb pre najbližšie obdobie hovorkyňa ŽSK.

Opätovné prijímanie klientov

Ako na záver Remencová dodala, od polovice júna by chceli opätovne umožniť prijímanie žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby a zároveň by klientom malo byť umožnené opustiť zariadenia s týždennou formou do domácnosti, či už na víkend alebo sviatky. Týždenná pobytová forma by sa mala obnoviť začiatkom júla.