U pacientov s Covid-19 našli ďalšiu komplikáciu, abnormality na srdci mal každý siedmy

Ochorenie COVID-19 môže vo vážnych prípadoch spôsobiť abnormality na srdci, ktoré narušujú jeho schopnosť pumpovať krv a môžu viesť až k zlyhaniu orgánu.

Poukazuje na to štúdia lekárov z Edinburskej univerzity, ktorí skúmali ultrazvukové snímky srdca viac ako 1 200 pacientov zo 69 krajín sveta s vážnym priebehom ochorenia a u 55 percent z nich zistili problémy so srdcom. Každý siedmy mal pritom známky „vážnych abnormalít“.

Vírus zrejme môže poškodiť srdce

U viac ako tretiny pacientov snímky ukázali poškodenie srdcových komôr, tri percentá prežili infarkt a ďalšie tri percentá mali zapálené srdcové tkanivo. Väčšina z pacientov pred echokardiografickým vyšetrením nemala žiadne známe srdcové choroby.

„Podiel abnormálnych snímok bol naozaj vysoký. Polovica z nich mala abnormálnu snímku, preto si myslíme, že by to mohlo byť v dôsledku vírusovej infekcie,“ vyjadrila sa výskumníčka Anda Bularga z Edinburskej univerzity, ktorú cituje denník The Guardian.

Lekári odporúčajú vykonávať echokardiografiu

Hoci je známe, že sa poškodenie srdca objavuje u pacientov so závažnou chrípkou, podľa vedúceho štúdie Marca Dwecka boli s kolegami prekvapení, že zaznamenali tak veľa pacientov s COVID-19 s poškodením srdca. „Teraz potrebujeme pochopiť presný mechanizmus tohto poškodenia, či sa dá zvrátiť a aké dlhodobé následky má infekcia COVID-19 na srdce,“ uviedol.

Vedci zdôrazňujú, že výsledky ich výskumu, ktoré vyšli v odbornom časopise European Heart Journal, poukazujú na dôležitosť ultrazvukového vyšetrenia pri identifikácii pacientov s vážnymi problémami srdca spôsobenými ochorením COVID-19.

„COVID-19 je komplexné, multisystémové ochorenie, ktoré môže mať výrazné vplyvy na mnohé časti tela vrátane srdca. Mnoho lekárov váhalo s objednávaním echokardiografie pre pacientov s COVID-19, pretože je to dodatočná procedúra, ktorá zahŕňa úzky kontakt s pacientmi. Naša práca ukazuje, že tieto vyšetrenia sú dôležité. Zlepšili liečbu tretine pacientov, ktorí ich absolvovali,“ vysvetlil Dweck.