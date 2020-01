Úrad pre dohľad by mohol čoskoro spoznať nového šéfa, o miesto má záujem viac ako osem ľudí

Nového šéfa Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) by sme mohli poznať do dvoch týždňov. Predseda vlády poverený riadením Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Peter Pellegrini to uviedol v pondelok po stretnutí krízového štábu z dôvodu aktuálnej situácie okolo koronavírusu.

Úrad musí mať svojho pána

„Rokovaní vlád už veľa nie je. Ak budeme mať na stole rozumný výsledok a človeka, ktorý nebude vzbudzovať podozrenie a bude z neho sršať profesionalita a odbornosť, môže to byť vybavené aj do dvoch týždňov,“ konštatoval. Záujem riadiť tento úrad podľa neho prejavilo minimálne 8 ľudí.

Životopisy a žiadosti musia na MZ SR vyhodnotiť najprv technicky, a teda či ľudia spĺňajú zákonom stanovené podmienky. „Potom sa rozhodnem a zvážim, akým spôsobom a komu by som mohol dať posúdiť, ktorí z nich by mohli byť najlepší kandidáti a ktorého by som mohol, v prípade, že sa s niektorým stotožním, predložiť vláde na schválenie,“ dodal.

Ako uviedol, pravdepodobne sa obráti na odborníkov z MZ SR, aby vymysleli spôsob, ako z nich vybrať toho najlepšieho. Ak to bude podľa Pellegriniho človek, ktorý na to bude mať predpoklady, bude primerane vzdelaný, skúsený a bude predstavovať záruku dobrého chodu tohto úradu, je pripravený to urobiť ešte teraz. „Nie je dobré, ak úrad pre dohľad nemá svojho pána. Je tam dosť vecí, ktoré treba posunúť dopredu,“ uzavrel.

Kauza tendra na záchranky

Vláda koncom októbra odvolala z funkcie vtedajšieho predsedu ÚDZS Tomáša Haška. Urobila tak aj napriek tomu, že sa predseda úradu pre dohľad ešte predtým vzdal svojej funkcie.

Predbehla tak termín, ku ktorému by inak Haško na úrade skončil. Po tom, čo vtedajšia ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská vláde predložila návrh na jeho odvolanie, sám z funkcie rezignoval.

Kalavská sa rozhodla podať návrh na Haškovo odvolanie pre výberové konanie na ambulancie záchrannej zdravotnej služby. Ako uviedol Haško, ide o jeho osobné rozhodnutie, nevie podľa jeho slov na ataky vecne a konštruktívne reagovať.

„Nechcem pripustiť, aby profesionalita zamestnancov úradu bola degradovaná a spochybňovaná tými, ktorí či už vedome alebo nevedome hrubo zavádzajú verejnosť a šíria nepravdivé informácie,“ skonštatoval Haško.