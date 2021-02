Väčšina zdravotníkov by sa dala očkovať proti COVID-19, v prieskume vyjadrili aj svoje obavy

Očkovať proti ochoreniu COVID-19 by sa dalo takmer 95 percent zdravotníkov. Podstúpiť očkovanie už v blízkej budúcnosti by bolo zároveň ochotných 92 percent. Vyplýva to z januárového prieskumu na vzorke viac než 1 600 slovenských zdravotníkov.

Tretina nemá výhrady

Jeho autormi sú členovia Konzília odborníkov, Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR a akademickí pracovníci Národného projektu štandardných preventívnych a klinických postupov. Ako ďalej informovala Zuzana Matkovská z Odboru komunikácie ÚVZ SR, tretina oslovených zdravotníkov nemá k vakcínam proti COVID-19 výhrady a sú motivovaní dať sa zaočkovať.

Ochota očkovať sa stúpa s informovanosťou o vakcíne a tiež s vekom a dĺžkou zdravotníckej praxe. Záujem o očkovanie je tiež vyšší u tých, ktorí pri výkone práce priamo prichádzajú do kontaktu s pozitívnymi alebo pacientmi s podozrením na COVID-19. Kľúčovými faktormi, ktoré zvyšujú ochotu zdravotníkov nechať sa zaočkovať, sú okrem podpory myšlienky vakcinácie hlavne obavy o vlastné zdravie a zdravie ľudí naokolo.

Obávali sa prirýchleho vývoja vakcíny

Prieskum poukázal aj na faktory, ktoré zdravotníci označovali ako najväčšie bariéry v ich vzťahu k očkovaniu. Zdravotníci sa najčastejšie obávali toho, že vakcína nebola dostatočne klinicky skúšaná alebo že bol vývoj vakcíny prirýchly. Niektorí sa tiež obávajú, že o vakcíne nemajú dostatok informácií.

Spomedzi zdravotníkov sa negatívny postoj k vakcíne a očkovaniu celkovo objavoval podstatne častejšie u mladších zdravotníkov vo veku 18 až 30 rokov. „Zaujímavým zistením je tiež fakt, že negatívne postoje častejšie zaujali tí zdravotníci, ktorí už boli pozitívne testovaní na COVID-19,“ konštatovala Matkovská.