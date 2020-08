Vedci našli prvý dôkaz o strate imunity po prekonaní COVID-19. Muž sa nakazil druhýkrát

Trvanie imunitnej odpovede po prekonaní ochorenia COVID-19 vyvoláva množstvo nezodpovedaných otázok. Prípad 33-ročného muža z Hongkongu však naznačuje, že imunita nie je celoživotná, ale len dočasná, uvádza Sciencealert.com.

Ako pre agentúru AFP povedal mikrobiológ Kelvin Kai-Wang To Kelvin Kai-Wang To z Hongkongskej univerzity, pacienti by nemali očakávať, že sa po prekonaní infekcie už nemôžu znovu nakaziť. Odporúča im nosiť ochranné rúško, často si umývať ruky a sociálne sa dištancovať.

Nejde o recidívu

O reinfekcii sa mladý Číňan dozvedel po tom, ako ho začiatkom mesiaca pozitívne testovali na koronavírus v rámci povinnej kontroly na letisku. Na jeho prekvapenie, ochorenie COVID-19 prekonal len štyri a pol mesiaca predtým.

Podľa vedcov v tomto prípade zrejme nejde o recidívu, ale úplne novú nákazu, tvrdia po analýze vzoriek. Muž sa totiž druhýkrát infikoval inou mutáciou koronavírusu.

Bezpríznakový priebeh

Kým doterajšie podozrenia na opätovnú nákazu nedokázali vylúčiť latentné pretrvávanie infekcie v organizme, najnovší prípad vedcov smeruje k hypotéze, že imunita voči vírusu má len dočasný charakter.

Zároveň to znamená, že aj očkovanie založené na tvorbe protilátok by mohlo mať len krátkodobý a pominuteľný efekt.

Iní vedci však upokojujú, že v prípade 33-ročného pacienta ide o veľmi zriedkavý jav a podobné príklady sa v praxi objavujú len výnimočne.

Súčasne nie je vedecky zdokumentované, či môže mať opätovná nákaza rovnako silný priebeh, alebo bude miernejšia. U sledovaného muža však mala asymptomatický priebeh.

Prípad nie je šokujúci, tvrdí virológ

Ako pre Sciencenews.org povedal americký virológ Paul Bieniasz, reinfekcia nie je žiadnym veľkým šokom. Podľa virológa sa ľudia môžu nakaziť koronavírusmi spôsobujúcimi prechladnutia aj viackrát po sebe – najmä vtedy, keď telo nevyvinie dostatočne silnú imunitnú odpoveď.

Z predchádzajúcich štúdií vyplynulo, že množstvo protilátok v krvi klesá zhruba po troch mesiacoch od prekonania ochorenia. Imunita však nemusí závisieť len od nich.

Podľa nedávneho zistenia môžu byť niektorí ľudia voči novému koronavírusu prirodzene imúnni vďaka „pamäťovým“ T-bunkám imunitného systému (T-lymfocyty). Ak sa už v minulosti stretli s vírusom s podobnými vlastnosťami, bunky spustia „krížovú“ imunitnú reakciu, ktorá dokáže infekciu potlačiť ešte v zárodku.