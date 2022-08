Vláda hazarduje so zdravím občanov. Ak nezasiahne, v septembri skolabuje zdravotná starostlivosť v Bratislave (video)

Po nesplnených vládnych sľuboch o zvýšení platov zdravotníkov a vyhlásenej štrajkovej pohotovosti Lekárskym odborovým združením je na stole približne 3 300 vyhlásení lekárov o tom, že sú pripravení v septembri podať výpovede, pokiaľ sa nič v zdravotníctve nezmení.

Vláda problémy prehliada

Z toho je 1 200 bratislavských lekárov. Ak takýto počet lekárov v Bratislave podá výpoveď, hrozí kolaps zdravotnej starostlivosti pre bratislavských pacientov.

Dáta sú od lekárov, ktorí zbierajú vyhlásenia. Na tlačovej konferencii to povedala podpredsedníčka strany Hlas-SD Zuzana Dolinková v súvislosti s utorňajším rokovaním slovenských zdravotníkov s predstaviteľmi vlády o navyšovaní platov zdravotníkov.

„Okolité krajiny konali, my sme sa zatiaľ pozerali na to, ako sú naši pacienti a zdravotníci rukojemníkmi predovšetkým strany OĽaNO,“ uviedla Dolinková s tým, že na stretnutí chce minister financií Igor Matovič údajne navýšiť platy len niektorým zdravotníkom, nevedno ktorým skupinám. To len zhorší situáciu.

Lengvarský na výzvy nereaguje

Situácia je podľa Dolinkovej dramatická. „Za dva roky táto vláda neurobila nič preto, aby začala s výstavbou nemocnice na bratislavských Rázsochách, aby pokračovala v pripravených projektoch nemocnice Ružinov. Ja na mieste či už vedenia Bratislavy, alebo župy, by som bola na pozore v tom, či bude pre obyvateľov Bratislavy a župy zabezpečená zdravotná starostlivosť,“ povedala podpredsedníčka strany Hlas-SD.

Podľa Dolinkovej už apelovali na vedenie Bratislavy a župy, aby aj oni tlačili na premiéra a ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského, zatiaľ bez odpovede.

Strana Hlas-SD opätovne vyzýva premiéra Eduarda Hegera, ministra financií a zdravotníctva, aby sa zaujímali o reálnu situáciu v zdravotníctve, inak hrozí kolaps zdravotnej starostlivosti.