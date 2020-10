Vláda tajne zvýšila doplatky pri vyše 600 liekoch, najviac na to doplatia chorí a seniori, tvrdí Raši

aktualizované 8. október, 14:56

Vláda tajne zvýšila doplatky pri 650 liekoch. Na štvrtkovej tlačovej konferencii to uviedol poslanec parlamentu a člen zdravotníckeho výboru Richard Raši.

Zvýšenie výdavkov v domácnostiach

Ako uviedol, od minulého týždňa platí nová kategorizácia liekov, v ktorej Ministerstvo zdravotníctva SR zdraželo viac ako 650 položiek liekov v kategorizačnom zozname z celkového počtu približne 4 300 položiek. Doplatok pre pacientov sa tak podľa Rašiho zvýšil pri viac ako 15 percentách liekov.

Ako poslanec doplnil, od 1. októbra rezort znížil počet liekov vydávaných bez doplatku z 1 500 na 1 290. Znížil sa podľa neho aj počet liekov so sociálne únosným doplatkom, ktoré mali doplatok do jedného eura. Predtým ich bolo takmer 2 100, teraz ich je niečo cez 1900.

„Masívny nárast doplatkov za lieky bude mať za následok zvýšenie výdavkov v domácnostiach, kde žijú chorí a starí ľudia. Najviac dopadne na skupiny s najnižšími príjmami a najmä na dôchodcov,“ konštatoval Raši.

Krajčí nemá na poste ministra čo robiť

Raši sa na tlačovej konferencii vyjadril na adresu ministra Krajčího a návrh na jeho odvolanie nepodá. Konštatoval však, že aj keď je možno Krajčí dobrý človek, na svojej pozícii nemá v dnešnej dobe čo robiť. Opäť ho preto vyzval na odstúpenie z funkcie.

„On to naozaj nezvláda. Nebudem dávať návrh na odvolanie, možno, keď sa politicky dohodne. Ale budete kopať do niekoho, kto leží na zemi?“ pýta sa poslanec. Rezort by mal podľa Rašiho viesť niekto, kto môže Slovensko zachrániť.

„Myslím si, že je najvyšší čas, aby to rozhodnutie, o ktorom určite rozmýšľa a je presvedčený, že by bolo najlepšie, urobil sám. A hneď,“ dodal.