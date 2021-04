Výroba vakcín je rýchlejšia, kolektívna imunita v EÚ by mohla byť už koncom júna

Európska únia (EÚ) má na dosah dosiahnutie „dostatočnej kolektívnej imunity“ proti koronavírusu do konca júna. Európska komisia dávnejšie uviedla, že chce do konca tohtoročného leta zaočkovať aspoň 70 % dospelej populácie EÚ. Zrýchlenie výroby vakcín počas druhého štvrťroka by však mohlo spôsobiť, že sa tento cieľ podarí splniť omnoho skôr.

Do členských štátov EÚ dosiaľ distribuovali asi 107 miliónov dávok. V priebehu apríla až júna by si mala európska dvadsaťsedmička rozdeliť ďalších 360 miliónov.

„Veríme, že na základe toho budeme mať dostatok dávok vakcíny, aby sme dosiahli náš veľmi dôležitý cieľ, ktorým je zaočkovanie asi 70 % dospelej populácie. To by nás dostalo do situácie, keď budeme mať dostatočnú kolektívnu imunitu v boji proti vírusu,“ uviedol hovorca komisie Stefan De Keersmaecker. Dodal však, že kľúčové budú rýchle dodávky vakcín a vakcinačné kampane v jednotlivých štátoch bez zbytočných zádrheľov, ktoré sa vyskytovali počas prvého štvrťroka.

Podľa skupiny Our World in Data najmenej jednu dávku vakcíny proti ochoreniu COVID-19 dostalo v Európskej únii iba 12,8 % dospelej populácie. Pre porovnanie, vo Veľkej Británii je to 46 % a v Spojených štátoch 31 %.