WHO varuje pred koronavírusom: Svet sa musí pripraviť na možnú pandémiu

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) upozornila, že svet by sa mal pripraviť na možnú pandémiu nového koronavírusu. Organizácia uviedla, že zatiaľ je priskoro nazvať súčasnú epidémiu pandémiou, avšak krajiny by mali byť vo „fáze pripravenosti“.

O pandémii možno hovoriť vtedy, keď sa infekčná choroba šíri ľahko od jednej osoby k druhej v mnohých častiach sveta. Aktuálne sa objavujú stále nové prípady ochorenia Covid-19, a to predovšetkým v Južnej Kórei, Taliansku a Iráne, čo vyvoláva znepokojenie.

Najviac infikovaných má stále Čína, vyše 77-tisíc, ako aj viac než 2 600 obetí. V 30 iných štátoch registrujú vyše 1 200 potvrdených prípadov nákazy a viac než 20 úmrtí. Taliansko v pondelok informovalo o štyroch ďalších obetiach, čím sa zvýšil ich celkový počet v krajine na sedem.