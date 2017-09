Záverečnú správu k nehode lietadla An-24 pri obci Hejce neodtajnia

BRATISLAVA 5. septembra (WebNoviny.sk) – Záverečnú správu odborného vyšetrovania leteckej nehody lietadla An-24 ponecháva ministerstvo obrany v doterajšom stupni utajenia.

Agentúre SITA to potvrdila hovorkyňa rezortu obrany Danka Capáková. Vysvetlila, že na základe analýzy spisu z odborného vyšetrovania v danej veci zastávajú názor, že utajenie tejto písomnosti nikdy nemohlo byť prekážkou riadnemu vyšetreniu nehody z trestnoprávneho hľadiska.

V rámci trestného konania a podľa platného zákona o ochrane utajovaných skutočností bola zo strany dotknutých osôb možnosť oboznámiť sa s vyšetrovacím spisom v čase vyšetrovania leteckej nehody, a to aj s utajenou časťou uvedeného materiálu pri dodržaní pravidiel ochrany utajovaných skutočností, pripomenula hovorkyňa.

Odtajenie spisu žiadal Katrinec a časť pozostalých

Odtajnenie vyšetrovacieho spisu žiada Ivan Katrinec spolu s časťou pozostalých. Katrinec tvrdí, že má na základe dôkazového materiálu podozrenie, že pri vyšetrovaní nehody sa manipulovalo s dôkazovým materiálom, vyšetrovacím spisom, ako aj celkovým vyšetrovaním.

Dôvodom je podľa neho snaha nezverejniť pravú príčinu havárie. Vyšetrovanie nebolo podľa neho dôsledné a uberalo sa nesprávnym smerom, neboli preverené skutočnosti o ďalších možných príčinách havárie.

Generálny prokurátor Jaromír Čižnár v súvislosti s návrhom na odtajnenie časti vyšetrovacieho spisu odporučil ministrovi obrany Petrovi Gajdošovi už v januári, aby zvážil „dôvodnosť ďalšej potreby ochrany informácie v určenom stupni utajenia a zrušenie stupňa utajenia – vyhradené“.

Odtajnenie, resp. zrušenie utajenia spisu k nehode vojenského lietadla An-24 z januára 2006 je významné z hľadiska rozptýlenia akýchkoľvek pochybností o správnosti, úplnosti a zákonnosti objasnenia leteckej nehody príslušnými štátnymi orgánmi, myslí si generálny prokurátor.

Galko nesúhlasí s Gajdošom

Podpredseda SaS Ľubomír Galko nesúhlasí s postojom ministerstva obrany, ktoré sa rozhodlo neodtajniť spis leteckej katastrofy v Hejciach.

„Je nepochopiteľné, že k takémuto politicky chybnému rozhodnutiu ministerstvo obrany dospelo po tom, ako zosilneli pochybnosti príbuzných obetí o riadnom vyšetrení príčin havárie,“ uviedol v utorok v stanovisku poslanec NR SR Ľubomír Galko. Namiesto toho, aby ministerstvo rozptýlilo pochybnosti, utajovaním faktov ich naopak len zvyšuje.

Podľa Galka sa pritom neunúva verejnosti ani len vysvetliť, akú škodu by Slovenská republika a jej obranné zložky utrpeli, ak by bol spis odtajnený. Je to nepochopiteľné, detinské a pochybné, zdôraznil.

Podľa tímlídra SaS pre vnútornú a vonkajšiu bezpečnosť takéto konanie nadväzuje na tie najhoršie tradície totalitného štátu z rokov 1945 až 1989, ktorý sa snažil ututlávať všetko, čo by mohlo viesť k pobúreniu verejnosti. „Minister obrany Peter Gajdoš, nominant SNS, by mal rozhodnutie ministerstva zmeniť,“ odporúča mu exséf rezortu obrany Galko.

Prežil iba Martin Farkaš

Vojenský špeciál An-24 havaroval 19. januára 2006 po náraze do kopca pri severomaďarskej obci Hejce. Na palube bolo 43 ľudí vracajúcich sa z misie KFOR v Kosove. Prežil jeden vojak Martin Farkaš. Išlo o najväčšiu tragédiu v histórii slovenského letectva.

Vyšetrovanie sa pred rokmi uzavrelo s tým, že hlavnou príčinou havárie bolo pravdepodobne zlyhanie posádky lietadla. Pri klesaní podľa oficiálnych výsledkov vyšetrovania posádka nevyužila prístroje, ktoré mala k dispozícii na palube a nedodržala bezpečnú výšku lietadla nad terénom.

Analýza podľa oficiálne zverejnených informácií nepotvrdila zlyhanie leteckej techniky. Keďže chýbajú objektívne dôkazy, nemohla byť príčina nehody jednoznačne potvrdená.