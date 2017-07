Amerika odpovie na severokórejský test veľmi silno. Správajú sa nebezpečne, hovorí Trump

VARŠAVA 6. júla (WebNoviny.sk) – Spojené štáty zvažujú veľmi vážnu reakciu na utorňajší severokórejský test medzikontinentálnej balistickej strely.

“Je hanba, že sa takto správajú. Ale správajú sa veľmi, veľmi nebezpečne a niečo sa s tým bude musieť urobiť,” vyhlásil Trump na adresu severokórejského režimu po štvrtkovom rokovaní s poľským prezidentom Andrzejom Dudom vo Varšave. Americká administratíva podľa neho zvažuje “niektoré veľmi vážne veci” a na severokórejský krok “odpovie veľmi silno”.

Americká veľvyslankyňa pri OSN Nikki Haley sa vo štvrtok vyjadrila ešte jednoznačnejšie, keď vyhlásila, že Spojené štáty, ak budú musieť, použijú proti Severnej Kórei “značnú vojenskú silu”.

Kórejská ľudovodemokratická republika (KĽDR) v utorok potvrdila, že úspešne otestovala medzikontinentálnu balistickú raketu, ktorá by mohla doletieť až na územie USA. Raketa Hwasong-14 letela do vzdialenosti asi 930 kilometrov a dopadla v Japonskom mori.

Trump sa na návšteve Poľska pomerne ostro vyjadril aj na adresu Ruska a zmienil sa o destabilizácii, o ktorú sa Rusko snaží v regióne strednej a východnej Európy.

“Amerika je zaviazaná, aby zachovávala mier a bezpečnosť vo východnej a strednej Európe. Spolupracujeme s Poľskom, aby sme dokázali reagovať na to, čo robí Rusko, a na destabilizáciu, o ktorú sa Rusko v regióne snaží,” vyhlásil americký prezident.

Trump sa na druhej strane snažil zľahčiť mieru zasahovania Ruska do americkej predvolebnej kampane, po ktorej sa stal prezidentom. Po rokovaní s Dudom vyhlásil, že síce aj podľa neho Rusko do kampane zasahovalo, ale “iné krajiny” mohli robiť to isté. Trump bližšie nevysvetlil, ktoré krajiny má na mysli, a povedal len, že “nikto presne nevie”.