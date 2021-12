Aké sú ceny pre bežne využívané vane?

Súčasný trh ponúka v oblasti výberu vane široké možnosti. Môžete sa rozhodnúť pre rôzne tvary, okrem obdĺžnikovej vane sú obľúbené aj vane rohové, ale veľa ľudí volí aj kúpeľňové vane asymetrické, a to z dôvodu malých rozmerov kúpeľne (nezabúdajte, že priestor potrebuje aj kúpeľňový nábytok). Okrem tvaru si môžete vybrať výrobný materiál a možnosť zásteny. Aby sa vám ponuka čo najviac zúžila, odpovedzte si na tieto základné otázky:

Budete vo vani najmä ležať a relaxovať? Vyberte veľkosť vane podľa najväčšieho člena rodiny

Budú sa vo vani kúpať deti? Zvoľte protišmykový povrch a materiál, ktorý udrží vodu dlho teplú

Vyberáte vaňu pre seniorov? Rovnako ako u detí zvoľte protišmykový povrch, madlá a sedadlo, zamerajte sa na čo najpohodlnejší prístup a výstup z vane

Budete vaňu využívať pre kúpanie psa? Rozhodne sa vyhnite akrylátovým vaniam, vyberte vaňu plechovú alebo liatinovú, sú odolnejšie proti poškriabaniu

Budete pri kúpaní používať liečivé, bylinné alebo kozmetické prípravky? Vyberajte zo smaltovaných vaní, ktoré sú odolné proti zafarbeniu

Vaňa pre dokonalý kúpeľ

Doma si v kľude spíšte všetky požiadavky a vyrazte do kúpeľňového štúdia. Nemusíte si nutne realizáciu záväzne objednať, ale dostanete dobré rady a tipy, niekde vám dokonca urobia aj grafický návrh a navyše si vaňu budete môcť vyskúšať a potom kúpiť napríklad cez internet (kúpite ju lacnejšie). V prípade, že sa vám do vane zle vstupuje alebo z nej vystupuje, prípadne vás čokoľvek tlačí a vo vani sa necítite dobre, radšej vyskúšajte inú, nech svoj nákup neskôr neľutujete.

Materiál vane

Zasekli ste sa na otázke, akú vaňu vybrať, či akrylátovú alebo smaltovanú? Prinášame vám prehľad najbežnejšie používaných materiálov pre výrobu vaní.

Liatina Liatinové vane sa dlhú dobu tešili veľkej obľube. Ich najväčšou výhodou sú tepelnoizolačné vlastnosti, vďaka ktorým zostáva voda aj po napustení dlho teplá, takže nie je potreba neustále pripúšťať (šetríte vaše financie). Dobrá je aj jej pevnosť, tvarová stálosť a dlhá životnosť. Vďaka technologickému posunu a prechodu k pozinkovanému a lisovanému oceľovému plechu sa znížila ich hmotnosť a zároveň vzrástla ponuka rôznych tvarov. Za nevýhodu je však, aj po úprave materiálu, považovaná veľká hmotnosť, kvôli ktorej musí mať aj podlaha, na ktorej bude vaňa stáť dostatočnú hmotnosť, problematický je aj transport vane a tiež jej inštalácia. Liatinové vane sa najčastejšie predávajú ako samostatne stojace a dlhšie pri nich trvá, než sa zahrejú.

Oceľové smaltované vane Pri výbere tohto typu materiálu je dobré zamerať pozornosť najmä na jeho hrúbku. Štandardne by oceľ mala mat najmenej 2 mm, u luxusnejších vaní je potom hrúbka aj 3,5 mm. V oceľových smaltovaných vaniach sa bez problémov môžu hrať deti, ale bez obáv v nej môžete vykúpať aj psa. Jej povrch sa nepoškriabe a je rezistentný aj proti kozmetickým, lekárskym a kúpeľovým prísadám. Stopy po sebe nezanechá ani farba na vlasy alebo odlakovač. V prípade katastrofy, akou môže byť požiar, nevznikajú jedovaté plyny, ako je tomu v prípade akrylátových vaní. Pri poškodení, akým môžu byť odreniny, je možná oprava s pomocou špeciálnych lakov a tmelov. Iste oceníte absolútnu neporéznosť a farebnú stálosť. Medzi nevýhody týchto „plechových vaní“ patria napríklad tepelnoizolačné vlastnosti, pri ktorých v nej voda vychladne rýchlejšie (pokiaľ nie je zvonku odizolovaná potrebným keramickým obkladom) a aj na dotyk je vaňa nepríjemne studená.

Oprava smaltovanej vane Výhodou smaltovanej vane je jej ľahká opraviteľnosť v prípade, že sa vám kúsok smaltu odlúpne. Pre renováciu vane sa používa špeciálny tmel na smalt. Tmelov je na trhu viac a správny postup pri tmelení uvádza každý výrobca na svojom výrobku. Všeobecne však môžeme povedať, že lepšie sú materiály na báze polyuretánu než epoxidu. Polyuretán je totiž pružnejší a húževnatejší. Pred opravou najskôr zbavte miesto hrdze, mastnoty a nečistôt. Ošmirgľujte ho spoločne s menším kúskom nepoškodeného smaltu. Miesto nechajte vyschnúť a nezabudnite, že tmel sa nesmie aplikovať na horúci povrch. Pre opravu použite len veľmi tenkú vrstvu tmelu, v prípade hlbšieho poškodenia použite vrstvy dve, ale tú prvú nechajte dobre zaschnúť. Tmel sa aplikuje buď pomocou štetca alebo špajdle. Zasychanie trvá zhruba 6 hodín, maximálnu tvrdosť dosiahne tmel po 24 hodinách.

Akrylátová vaňa Akrylát je v súčasnej dobe najobľúbenejším materiálom najmä u užívateľov. Vďaka jeho vlastnostiam je možné z neho vyrobiť rôzne tvary a originálne dizajny. Veľkou prednosťou plastových vaní sú tepelne izolačné vlastnosti, do akrylátovej vane sa dobre pripevňujú madlá, podhlavníky, batérie a podobne. Do tohto materiálu sa totiž ľahko vŕta. Aby bola vaňa dostatočne pevná a tvrdá, používa sa na vystuženie sklolaminát (LA) alebo polyuretánová pena (PUR PLUS). Vane s polyuretánovou penou sú vhodné pre montáž hydromasážnych systémov. Na kvalitu akrylátovej vane má vplyv jeho hrúbka. Rozhodne dajte ruky preč od vaní, ktorých hrúbka akrylátu sa pohybuje okolo 1 mm, v tomto prípade sa totiž dočkáte skorého praskania a nízkej životnosti. Ideálna hrúbka je okolo 4,5 mm. Akrylát sa vyznačuje väčšou pórovitosťou, ktorá sa však potláča pridaním antibakteriálnej úpravy. Táto úprava býva väčšinou spoplatnená. Ak sa pre túto možnosť rozhodnete, môžete sa tešiť na ľahšiu údržbu a lepšiu hygienu. Vaňu z akrylátu nečistite abrazívnymi prostriedkami. Mohlo by dôjsť k jej poškrabaniu. Do vane ani nedávajte zvieratá, ktoré majú pazúry, môžu vaňu nenávratne poškodiť.

Quaryl Quaryl je konštrukčný materiál, ktorý vyvinuli firmy Villeroy & Boch. Vane z toho materiálu sa odlievajú do foriem, takže je možné vyrobiť najrôznejšie dizajnové prevedenie, presné uhly a hrany, výnimkou nie sú ani hladké tvary, zaoblenia alebo prechody. Jedná sa o homogénny, neporézny materiál, ktorý má plne farebnú vnútornú štruktúru a lesk. Medzi jeho prednosti patrí vysoká odolnosť proti mechanickému namáhaniu, oteruvzdornosť a odolnosť proti chemickým látkam. Vane z tohto materiálu majú protišmykový povrch, dobre sa umývajú a poteší i ľahká údržba. Rovnako ako akrylát je tento materiál na dotyk teplý, má dobrú akustickú pohltivosť a veľmi dobré termoizolačné vlastnosti.

Ďalšie materiály Pri výbere vane môžete naraziť aj na ďalšie materiály ako je umelý liaty mramor. Ten sa vyznačuje stálym prefarbením, dobrou odolnosťou proti oteru a je možné z neho vyrobiť vaňu takmer akéhokoľvek tvaru. Ďalším dostupným materiálom môže byť drevo alebo kameň. Tieto vane však plnia skôr funkciu dizajnovú. Na trhu sa môžete stretnúť aj s tzv. mäkkou vaňou Vaňa Soft bath. Materiál pod vplyvom tepla a vody čiastočne zmäkne a voda vo vani zostáva teplá až dvakrát dlhšie, ako v bežnej akrylátovej vani. Vnútorná časť vane, ktorú tvorí polyuretánová výplň, chráni polyesterová vrstva. Vďaka tomu dochádza k efektu rozťažnosti a materiál je mäkší. Oproti bežnému akrylátu je tento materiál odolnejší, lesklejší, pružnejší a príjemnejší na dotyk. V prípade, že si radi kúpeľ doplníte o morskú soľ, ale neviete, do ktorej vane ju môžete dávať, aby ste nepoškodili povrch, verte, že ak vyberiete morskú soľ do kúpeľa, je možné ju používať v akejkoľvek vani.

Tvar a veľkosť vane

Tvar vane do veľkej miery záleží na priestore, ktorý pre ňu v kúpeľni máme. Zvoliť môžete buď klasickú obdĺžnikovú variantu, alebo sa prikloniť k vani oválnej, asymetrickej alebo vani rohovej. Aj vaňa menších rozmerov môže poskytovať dostatočný priestor pre relaxáciu. Skôr než o veľkosť ide o ergonomické prevedenie. Svoj podiel na pohodlí nesie aj vnútorné členenie.

Ako spoznať správny tvar Vo vani by ste mali mať možnosť sa pohodlne oprieť nohami, mali by ste mať priestor pre odloženie rúk a ležať by ste mali v prirodzenej naklonenej polohe. Vyskúšajte si tiež či je možné zmeniť polohu tela.

Obdĺžniková vaňa Jedná sa o najklasickejší a najbežnejší typ prevedenia kúpeľňovej vane. Pri výbere sa zamerajte na ploché a čo možno najširšie dno, aby ste sa v nej aj pohodlne osprchoval. Zamyslite sa tiež nad okrajom vane. Ak v kúpeľni nemáte dostatok políc, iste oceníte, keď vám širší okraj poslúži ako priestor pre odloženie šampónov a sprchových gélov, ktoré potrebujete mať neustále po ruke. V prípade, že vaša kúpeľňa nemá ani 150 cm, môžete uvažovať o tzv. minivani, ktorá má dĺžku 120 cm, ale zachováva si hĺbku 40 cm, čo je hĺbka klasickej vane.

Rohová vaňa U rohových vaní počítajte s tým, že zaberú viac miesta, než vane klasického tvaru. V rohu vane je najčastejšie sedátko alebo väčší priestor pre odloženie kozmetiky. Priestranný roh vane sa často horšie udržuje, pretože na neho dobre nedosiahnete a je tiež dobrým lapačom prachu, ktorý je na ňom naozaj dobre vidieť. Rohové vane sú tiež náročnejšie na spotrebu vody, ktorej sa do nej zmestí viac ako do klasickej.

Asymetrická vaňa Asymetrické vane sú na trhu preto, aby riešili problém s atypickým priestorom, do ktorého sa zaraďuje aj priestor malý. Neznamená to teda, že asymetrická vaňa zaberá viac miesta. Skôr naopak. Tieto vane bývajú často na jednej strane zúžené, aby nezaberali priestor, ale zároveň poskytovali dostatočný komfort. K úspore miesta prispieva ploché širšie dno, takže sa v nej aj pohodlne osprchujete a tiež vnútorná uhlopriečka, ktorá je priemerne až o 20 centimetrov dlhšia ako uhlopriečka obdĺžnikovej vane. Do skupiny asymetrických vaní však môžete zaradiť aj rozmernejšie vane pre dvoch. Medzi najviac kupované vane patria tie so šírkou 75 cm, ale výnimkou nie sú ani širšie vane (80, 90 aj 100 cm). Najobľúbenejšia dĺžkou bola dlhé obdobie stošesťdesiatka, dnes sú však obľúbenejšie vane s dĺžkou 170 cm až 190 cm.

Vaňové zásteny

Medzi partnermi často panuje nezhoda v tom, že muži chcú sprchovací kút, ale ženy preferujú vaňu. Rozumným kompromisom môže byť vaňová zástena. Jedná sa o stenu, ktorá môže byť skladacia, posuvná alebo permanentná. Vaňu tak môžete plnohodnotne využiť ako sprchový kút bez toho, aby ste po sprchovaní mali na podlahe kaluž.

Výber zásteny do vane sa bude točiť okolo dvoch materiálov a to skla alebo plastu

Pokiaľ si budete chcieť zástenu zaobstarať až dodatočne, počítajte s touto možnosťou už pri výbere vane. Tá by mala mať rovný a široký okraj (3 cm), na ktorý bude možné konštrukciu pripevniť

Rámy môžu byť vyrobené z hliníka a natreté na bielo alebo môžu byť pochrómované, pochrómovaná varianta je však drahšia

Dobrou voľbou sú zásteny bezrámové spojené kovaním, ich údržba je oveľa jednoduchšia, pretože väčšina nečistôt sa drží práve v rámoch

Inštalácia vane

Vaňa môže byť voľne stojaca i postavená k stene. Možností je hneď niekoľko. Jednou z variant je, že sa vaňa osadí na pripravené miesto v kúpeľni. Pokiaľ chcete vaňu, ktorú nie je potrebné obmurovať, vyberte takú, ktorá má predný panel z rovnakého materiálu ako je samotná vaňa. Ide o doplnok vane a nie je nutné žiadne veľké murovanie ani prijímanie obkladov navyše. Ďalšou možnosťou je vymurovanie lôžka súbežne s hranou vane, kam sa potom následne vloží. Po okraji sa vytvorí odkladací priestor a prednú časť vane obložíte obkladom. Vaňu je možné umiestniť aj do polystyrénovej podsady, ktorú je možné zakúpiť spoločne s vaňou. Malo by sa jednať o originálnu formu, pretože univerzálny typ by nemusel dobre sedieť. Polystyrén je dobrý tepelný a zvukový izolant. Podsada sa potom oblepí obkladom. V mieste zápachovej uzávierky nezabudnite nechať priestor pre dvierka, ktorými sa v prípade potreby dostanete k zápachovej uzávierke. Pokiaľ má vaňa napr. hydromasáž, je potrebné, aby boli druhé dvierka umiestnené v mieste motora. Škáru, ktorá vznikne medzi stenou a vaňou je vhodné utesniť špeciálnym profi alebo sanitárnym silikónom.

Vaňové batérie

K novej peknej vani by ste si mali vybrať tiež vhodnú armatúru čiže vodovodnú batériu. V prípade, že si lámete hlavu nad tým, akú batériu do vane vybrať, máte možnosť zvoliť buď klasickú vaňovú batériu alebo napúšťanie vane vykonávať niekoľkými ďalšími originálnymi spôsobmi:

prítok vody z dna – prítok vody je umiestnený úplne pod úrovňou hladiny, takže je úplne bezhlučný, táto voľba bude dobrá pre obyvateľov, ktorí žijú v zle zvukovo izolovanom bytovom dome

– prítok vody je umiestnený úplne pod úrovňou hladiny, takže je úplne bezhlučný, táto voľba bude dobrá pre obyvateľov, ktorí žijú v zle zvukovo izolovanom bytovom dome prítok vody z podhlavníka – teplá voda priteká z podhlavníka, takže steká okolo krku a chrbtice dole, tým pádom uvoľňuje všetky chrbtové svaly, ktoré sú najviac namáhané. Tento spôsob napúšťania vane šetrí vodu, pretože pri dopúšťaní teplej vody steká voda okolo tých partií, ktoré teplú vodu vnímajú najviac, ďalším plusom je, že voda z najchladnejšej časti vane sa vypúšťa automaticky

– teplá voda priteká z podhlavníka, takže steká okolo krku a chrbtice dole, tým pádom uvoľňuje všetky chrbtové svaly, ktoré sú najviac namáhané. Tento spôsob napúšťania vane šetrí vodu, pretože pri dopúšťaní teplej vody steká voda okolo tých partií, ktoré teplú vodu vnímajú najviac, ďalším plusom je, že voda z najchladnejšej časti vane sa vypúšťa automaticky dotykové ovládanie – nahrádza klasickú kúpeľňovú batériu, teplota vody sa nastavuje stlačením prsta ešte pred tým, než vodu spustíte, teplota vody je stále konštantná, ale aj počas napúšťania je možné ju pohodlne zmeniť

Premýšľate, na ktorej strane vane má byť batéria? Renomovaný výrobca, od ktorého si vaňu zaobstaráte, by vám na túto otázku mal byť schopný odpovedať. Všeobecne však platí, že ak máte menšiu vaňu a malé deti, je lepšie voliť napúšťanie vody prepadom. V tomto prípade nehrozí, že by malé deti na batériu mohli spadnúť. Ak zvolíte stredové umiestnenie odtoku, mala by byť batéria umiestnená aj uprostred, teda nad odtokom. Asymetrické vane umožňujú niekoľko spôsobov umiestnenia batérie. Je len na vás, aký si zvolíte. V prípade, že má vaša vaňa ergonomické prelisy dajte si pozor, aby prúd netiekol na ne, voda by zbytočne striekala po kúpeľni.

Vychytávky pre príjemné kúpanie

Integrované sedátko do vane – zlepší nie len komfort pri kúpaní, ale tiež ponúkne priestor pre odloženie vecí. Údržba vane sa však máličko skomplikuje

– zlepší nie len komfort pri kúpaní, ale tiež ponúkne priestor pre odloženie vecí. Údržba vane sa však máličko skomplikuje Odtok vody umiestnený uprostred – aj keď sa táto vychytávka môže javiť len ako detail, je veľmi praktická. Či už sa budete kúpať na začiatku alebo konci vane, alebo budete vo vani sedieť dvaja, nebude vás nič tlačiť do sedacích partií

– aj keď sa táto vychytávka môže javiť len ako detail, je veľmi praktická. Či už sa budete kúpať na začiatku alebo konci vane, alebo budete vo vani sedieť dvaja, nebude vás nič tlačiť do sedacích partií Ergonomické prelisy – najčastejšie sa jedná o opierky rúk, ktoré oceníte v prípade, že si vo vani radi čítate, pomôžu tiež pri vstávaní. Pamätajte však na to, že šírku vane môžu zúžiť a tiež budete musieť venovať viac času údržbe, pretože sa nečistoty, rovnako ako prach, budú usadzovať v najrôznejších záhyboch

– najčastejšie sa jedná o opierky rúk, ktoré oceníte v prípade, že si vo vani radi čítate, pomôžu tiež pri vstávaní. Pamätajte však na to, že šírku vane môžu zúžiť a tiež budete musieť venovať viac času údržbe, pretože sa nečistoty, rovnako ako prach, budú usadzovať v najrôznejších záhyboch Podhlavníky a madlá – môžu byť praktickými doplnkami, ktoré spríjemnia kúpanie alebo vstup a výstup z vane

– môžu byť praktickými doplnkami, ktoré spríjemnia kúpanie alebo vstup a výstup z vane Hydromasážny systém – montážou tohto systému získate hydromasážnu vaňu. Najlepšie sa inštaluje do akrylátových vaní. Ideálne je vybrať si vaňu aj hydromasážny systém od jedného výrobcu. Ak neviete, ako vybrať hydromasážnu vaňu zamerajte sa na kvalitu trysiek a spárovanie. Spárovanie vnútorného systému by malo byť také, aby sa vo vnútri neusadzovala voda. Okrem masážnej vane sa môžete rozhodnúť aj pre výrivku

– montážou tohto systému získate hydromasážnu vaňu. Najlepšie sa inštaluje do akrylátových vaní. Ideálne je vybrať si vaňu aj hydromasážny systém od jedného výrobcu. Ak neviete, ako vybrať hydromasážnu vaňu zamerajte sa na kvalitu trysiek a spárovanie. Spárovanie vnútorného systému by malo byť také, aby sa vo vnútri neusadzovala voda. Okrem masážnej vane sa môžete rozhodnúť aj pre výrivku Automatický ohrev vody – ak túžite po vani, v ktorej sa ohrieva voda, môžete si nechať nainštalovať automatický ohrev vody, ktorý pri poklese teploty vodu automaticky dohreje na 38 ° C

6 tipov pre rýchly výber vane

Ak neviete, ako vybrať dĺžku a veľkosť vane, vyberajte podľa najväčšieho člena rodiny. U zbytočne veľkej vane riskujete zbytočné plytvanie vodou a zaťaženie vášho finančného rozpočtu

Vaňu si v obchode pokojne vyskúšajte. Vlezte si do nej a sústreďte sa, či v nej môžete pohodlne zmeniť polohu, či máte kam umiestniť ruky a hlavne ako sa z vane vystupuje a ako sa do nej vstupuje. V prípade, že sa vám čokoľvek nezdá, vyberte si inú

V prípade vane pre dvoch nezabudnite na jej veľkosť. Zamyslite sa nad tým, či vám vôbec prejde dverami

Plastové vane z akrylátu by mali mať hrúbku akrylátu aspoň 4-5 mm. Menšia hrúbka značí, že sa jedná o náhradu, ktorá príliš dlho nevydrží

Voľne stojaca vaňa je moderným dizajnovým prvkom, ale nezabudnite, že na ňu budete potrebovať dostatok priestoru, horšie sa z nej vystupuje, pretože sa nemôžete oprieť o stenu a upratovanie pod a okolo vane vám zaberie viac času

V prípade, že si necháte obložiť asymetrickú vaňu, viac dohliadajte na prácu obkladača, obklad asymetrickej vane je náročnejší

Cena vane

V nasledujúcej časti článku vám prinášame prehľad cien pri najčastejšie predávaných typoch vaní. Upozorňujeme však na fakt, že ceny sú len orientačné a líšia sa v závislosti od výrobcu a značky.

Voľne stojaca vaňa 174×77 – 999 eur

Voľne stojaca vaň 169×80 – 999 eur

Obdĺžniková vaňa 170×75 – 219 eur

Obdĺžniková vaňa 180×80 – 299 eur

Rohová vaňa 150×150 – 319 eur

Rohová vaňa 140×140 – 259 eur

Rohová vaňa 170×100 – 319 eur

Obdĺžniková vaňa 170×70 – 199 eur

Rohová vaňa 160×95 – 219 eur

Obdĺžniková vaňa 160×70 – 189 eur

Obdĺžniková vaňa 180×80 – 589 eur

Obdĺžniková vaňa 160×75 – 209 eur

Obdĺžniková vaňa 150×70 – 215 eur

Rohová vaňa 160×80 – 269 eur

