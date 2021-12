Pozrite si typické kuchyne Asko Möbelix a Kika

Kuchyňa, ako jedna z najdôležitejších miestností našich príbytkov, prešla značným vývojom. V minulosti plnila funkciu nie len stravovacieho, ale aj spoločenského priestoru. Až postupom času jej spoločenskú funkciu prebrala obývacia miestnosť a z kuchyne sa stal priestor slúžiaci prevažne na varenie a stravovanie. Nuž ale o svoju nadvládu nad domácnosťou neprišla kuchyňa naraz, ale postupne a nenápadne.

Typicky netypické kuchyne

Spôsob bývania sa za posledné desaťročia totiž rázne zmenil. Spolu s ním sa menila aj funkcionalita jednotlivých miestností v našich príbytkoch. Veď napríklad v časoch našich starých mám, kuchyňa nebola len miestom pre varenie, ale slúžila často ako jeden z mála vykurovacích zdrojov pre celú domácnosť, kde hlavnou dominantou bola kachľová pec. Nábytok mal podobu len nejakého príborníka s pár taniermi a stola s lavicou na sedenie. Nad ňou nesmel chýbať vyšívaný obrázok od domácej gazdinej z „nepochybne vtipným textom“, ktorý mal utužiť domácu atmosféru. No kuchyňa plnila viacero funkcií nie len v dávnej minulosti, ale aj tej nedávnej. V časoch mohutnej panelovej výstavby v 70-tych a 80-tych rokoch, slúžili naše panelové kuchyne často aj ako miestnosť, ktorá po dostatočnom vykúrení pomocou plynovej rúry slúžila ako kúpeľňa pre niekoľko mesačné deti. Dôvod tejto bizarnosti bol jednoduchý, kúpeľne s umakartovým jadrom jednoducho nestačili zabezpečiť dostatočnú teplotu pre malé deti. Dnes nám tieto príklady využitia kuchyne miestami vyvolávajú úsmev na tvári. Takže poďme sa radšej venovať tomu, na čo by sme nemali zabudnúť pri zariaďovaní kuchyne a aké sú hlavné trendy v tejto oblasti v dnešných časoch.

Začíname zariaďovať Ak sa niekedy v tomto období rozhodnete zariadiť, poprípade prerobiť si vašu kuchyňu podľa vlastných predstáv, nie je nič jednoduchšie. Stačí mať základnú predstavu o tom, ako by mala vyzerať vaša kuchyňa po rekonštrukcii bytu, či ako by mala vyzerať vo vašej čerstvo kúpenej novostavbe. Dnes existuje celý rad kuchynských štúdií, kde vám vaše predstavy vedia pretaviť do konkrétnej podoby vašej budúcej kuchyne. Hlavné rozdiely pri zariaďovaní kuchyne v novostavbe a pri rekonštrukcii vidíme v tom, že novostavba poskytuje väčšiu flexibilitu tvorenia daného priestoru, keďže sa daný priestor tvorí pri novostavbe nanovo. Dajú sa doň zakomponovať požiadavky dizajnéra. Ide o vizuálne či praktické prvky, ako sú napríklad vývody a elektrina. Pri rekonštrukcii bytu je to predsa len prerábanie niečoho existujúceho, do čoho, ako sa hovorí, treba vŕtať. Hlavnou prednosťou novostavby je preto pri zakomponovaní kuchyne voľná dispozícia. To ale neznamená, že pri rekonštrukcii staršieho bytu sme obmedzení natoľko, aby nám kuchynské štúdiá nevedeli v tejto oblasti pomôcť. Starší byt nám síce dáva určité hranice, ale ak sa rozhodneme rekonštruovať byt, dostávame ho do štádia novostavby. Záleží iba od daného priestoru, ako je možné ho využiť. Hlavne či je možné upraviť ho aj stavebne, napríklad vybúraním alebo postavením priečky. Oveľa ľahšiu situáciu máme vtedy, ak sa mení alebo dodáva len nová kuchynská linka a dispozíciu samotnej miestnosti nemeníme. Vtedy je rozdiel pri zariaďovaní novostavby alebo staršieho bytu novou kuchyňou prakticky minimálny. Maximálne pri staršom byte by sme mali mať na pamäti, že nová kuchyňa by mala byť osadená do dobre zrekonštruovaného prostredia. Mali by sme preto skontrolovať steny, či náhodou nechytajú pleseň, ktorá by nám radosť s novej kuchynskej linky čoskoro pokazila.

Pozrite si kuchynské linky v týchto e-shopoch:

Kuchyňa z obchodu verzus kuchynská linka na mieru Medzi časté dilemy pri zariaďovaní kuchyne patrí otázka, či sa oplatí investovať do hotovej, tzv. sektorovej kuchyne alebo sa nám oplatí upustiť uzdu fantázie, zadovážiť si kuchyňu podľa vlastnej inšpirácie a dať si zhotoviť kuchyňu na mieru. Vyriešenie tejto dilemy by sme mohli rozdeliť na dve základné odpovede. Po prvé, kuchyňa na mieru lepšie vystihne vaše predstavy. Jej nevýhodou je nepochybne cena, ktorá býva z pravidla vyššia ako pri hotovej, teda sektorovej kuchyni. No a po druhé, ak sa rozhodnete pre kuchyňu na mieru, čakacia doba na ňu je trochu dlhšia ako pri „sériovo“ vyrábanej kuchyni. Takže, kto chce šetriť za každú cenu, jeho výber padne skôr na hotový produkt. Fantázia a vlastné potreby idú na vedľajšiu koľaj. Tento výber sa bude skôr týkať mladších rodín, kde sa pri kúpe novostavby či staršieho bytu bude naozaj pozerať na každé euro investované do nehnuteľnosti. V prípade ak sú vaše príjmy vyššie, tak niet nad čím uvažovať a výber kuchyne na mieru by mal zvíťaziť na celej čiare. Jej výhody nie sú len v možnosti kombinácie rôznych materiálov, či atypických tvarov pri novostavbách, ale jej výhody môžete využiť aj pri starších bytoch, ktorých steny v kuchyni po rokoch už „nezvierajú“ s podlahou pravý uhol. Zvlnené steny starších bytov by si napríklad so sektorovou kuchyňou „nemuseli rozumieť“, ale kuchyňa na mieru by takýto problém dokázala vyriešiť. Preto je len na vás, aby ste poriadne zohľadnili vaše možnosti spolu s vašimi snami a následne by ste si vybrali kuchyňu, ktorá by vám vyhovovala čo najviac.

Kuchyňu navrhnúť samostatne alebo ako spojenú miestnosť? Dilema samostatnej alebo spojenej kuchyne sa väčšinou vyskytuje pri kúpe novostavby, keďže pri starších bytoch sú kuchyne zväčša situované ako samostatné miestnosti a ich spájanie s inou miestnosťou, spravidla obývačkou, by sa vám predražilo. Je preto otázne, či by vám naozaj zvýšili nejaké peniažky po kúpe takejto nehnuteľnosti na spájanie kuchyne s obývačkou. Oveľa pravdepodobnejšou situáciou bude to, že zvyšné peniaze investujete do dôležitejších rekonštrukcií a svoj sen o spojenej kuchyni s obývačkou radšej odložíte na neskôr.

Pozrite si aj tieto nádherné kuchynské linky:

Pri kuchyni ako samostatnej miestnosti musíte počítať s relatívne uzavretým priestorom. Tento priestor bude nutné optimalizovať pre potreby rodiny. Napríklad kuchynský stôl bude určite súčasťou kuchyne, ako samostatnej miestnosti, ale v situácii keď bude kuchyňa spojená s obývacou izbou, môžeme tento problém vyriešiť tak, že jedálenský stôl posunieme do obývačky. Úplne inak by ste mali uvažovať, ak chcete prepojenú kuchyňu s obývačkou, a pritom chcete mať obidve miestnosti v inom štýle. Ak by ste totiž rôzne štýly kuchyne a obývačky spojili, výsledný efekt by nemusel dopadnúť dobre. Ak máte celý interiér zariadený v modernom dizajne a kuchyne sa vám páčia v rustikálnom štýle, nie je problém to realizovať pri oddelenej kuchyni, nakoľko po zatvorení kuchynských dverí sa tieto dva štýly nebudú rušiť. Ak je kuchyňa spojená s jedálňou alebo obývačkou, treba brať ohľad aj na ostatné priestory a zladiť ich ako celok a to nie len farbou, materiálmi, ale aj dizajnom.

Ak je teda vašim snom spojená kuchyňa s obývacou miestnosťou, či už v novostavbe alebo staršom byte, je nutné podotknúť, že tento stav pôsobí praktickejšie a luxusnejšie. Vznikne vám akési prevádzkové srdce domácnosti. Obzvlášť dobrou výzvou pre tvorivé typy môže byť aj jemné optické oddelenie kuchyne pomocou barových pultov, či výsuvných otočných stolíkov a odkladacích plôch. V tejto kombinácii by ste mali byť ale trochu viacej opatrní. Vaša kuchyňa sa tak dostane do centra diania a každá návšteva upriami pozornosť predovšetkým na ňu. Tento efekt sa môže zvýšiť ešte viac pri menších bytoch v novostavbách. Takže milé mladé rodinky, ak sa chcete pochváliť celkovým usporiadaním vášho „štartovacieho bytu“, na tento efekt by ste nemali zabudnúť, aby sa výlučnou dominantou bytu nestala iba kuchyňa.

Ak už si zvolíte samostatnú či prepojenú kuchyňu, nemali by ste v obidvoch prípadoch zabúdať na podlahu. Veď napríklad pri prepojení rôznorodých priestorov sa zvýšia požiadavky na podlahové krytiny. Klasickým riešením podlahy v kuchyni totiž býva keramická dlažba, ktorá ale nemusí vždy ladiť s podlahou v obývačke, v prípade že sú miestnosti spojené. O vhodnosti prepojenia materiálov by ste sa mali poradiť s odborníkmi v tejto oblasti.

Asi tým úplne najhorším riešením pre kuchyňu býva koberec. Podčiarkuje síce domáckosť atmosféry, ale v kuchyni je veľmi nepraktický. Určite nám dáte za pravdu vtedy, ak vám ráno spadne na podlahu vajíčko pri príprave raňajok a vy sa budete ponáhľať do práce. Ak je kuchyňa spojená s inou miestnosťou, je dôležité zvoliť si aj vhodný druh kuchynských spotrebičov s čo najnižšou hladinou hluku. Veď nie je nič horšie ako pri stolovaní, či inej činnosti počúvať napríklad umývačku riadu. Asi najdôležitejším zariadením, v prípade ak je kuchyňa spojená s obývačkou, je kvalitný a hlavne tichý odsávač pár. Bez neho by sa vám kuchynské výpary prevalili do obývačky ako letné búrkové mračno. Ak by ste tento stav podcenili, spomenuli by ste si nato až vtedy, ak by ste pach po varení nedeľňajšieho obeda mali v obývačke aj uprostred pracovného týždňa. Práve tento fakt býva častým argumentom proti spojeniu kuchyne s ostatnými časťami interiéru. To je ale potom aj dôvodom na vybavenie domácnosti účinnejším vetraním.

Steny v kuchyni sú vystavené zvýšenej námahe Teplo, vlhkosť a výpary z rôznych druhov pripravovaných jedál – to všetko sa zachytáva na stenách kuchyne. Sú preto viac namáhané ako ostatné steny vášho rodinného domu alebo bytu. Aby ste predišli tvorbe plesní – je dobré steny kuchyne vybaviť vhodným náterom, ktorý je na to určený.

Pár slov na záver Kuchyňa, ktorá je od podlahy až po spotrebiče zhotovená v dobrej kvalite, by vás ako majiteľov mala prežiť. Je to hlavne z toho dôvodu, že finančné prostriedky vynaložené na jej dobré a hlavne praktické fungovanie sú vo väčšej miere nemalé. Preto by sme pri zariaďovaní kuchyne mali brať do úvahy potreby všetkých členov rodiny. Inak totiž bude vyzerať praktická kuchyňa pre mladomanželov a inak pre šesť člennú rodinu. Pri jej zhotovení či rekonštrukcii by sme však nemali zabúdať ani na posledné trendy v tejto oblasti. Vo všeobecnosti by sa dalo povedať, že v súčasnej dobe na tomto poli prevláda na trhu minimalizmus a štýl hranatých tvarov. Prevažujú kombinácie striktných štvorcov a obdĺžnikov. No a čo sa týka farieb, oproti minulosti, keď boli preferované matnejšie formy kuchýň, dnes sa do popredia dostávajú kuchyne vo farebnom prevedení s vysokým leskom. V prípade materiálov je záujem predovšetkým o exotické dreviny. Nuž luxus a nápaditosť v tomto smere prestáva byť synonymom len pre tých bohatších, ale stáva sa súčasťou pomaly každej rodiny, ktorá si chce zadovážiť novú kuchyňu.

Pozrite si fotogalériu k článku TU

V tejto súvislosti by vás mohlo zaujímať: