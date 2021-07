Djokovič sa po dvoch semifinálových prehrách v Tokiu cíti mizerne. Nemôžem byť pozitívny, povedal

Na piatok 30. júla 2021 nebude srbský tenista Novak Djokovič spomínať v dobrom. Na olympijských hrách v japonskom Tokiu totiž prehral v semifinále dvojhry mužov aj v mixe po boku krajanky Niny Stojanovičovej. V oboch prípadoch bude pod piatimi kruhmi bojovať iba o bronz.

„V tomto okamihu sa cítim mizerne. Nemôžem byť pozitívny,“ povedal skúsený Srb po dvoch piatkových prehrách.

Djokovič uznal súperove kvality

Líder singlového rebríčka ATP v piatok najprv podľahol v dvojhre Nemcovi Alexandrovi Zverevovi 6:1, 3:6, 1:6, vzápätí so Stojanovičovou podľahli ruskému páru Aslan Karacev, Jelena Vesninová 6:7 (4), 5:7.

„Je to len šport. Alexander hral lepšie. Musím vyzdvihnúť, ako sa mu podarilo náš zápas otočiť. Podával veľmi dobre, kým môj servis bol horší, celkovo aj moja hra,“ komentoval singlovú prehru s Nemcom.

Nie je možné mať všetko

Novak Djokovič mal až do piatka šancu na tzv. Zlatý Slam. Dosiahol by ho, ak by v jednom kalendárnom roku ovládol všetky štyri grandslamové turnaje aj olympijské hry. Rovnaký počin sa v histórii tenisu dosiaľ podaril len Nemke Steffi Grafovej v roku 1988. Lenže Zverev mu v piatok vystavil stopku.

„Vyhral už 20 grandslamových turnajov a niekedy nie je možné mať všetko,“ povedal nemecký tenista po postupe do finále a doplnil: „V konečnom dôsledku bude najlepším hráčom histórie, keďže vyhrá ďalšie grandslamové turnaje. Bude tiež najdlhšie v histórii svetovou jednotkou.“

Po semifinálovej prehre v dvojhre Novak Djokovič podišiel k Alexandrovi Zverevovi a na znak smútku hlavu na chvíľu sklonil na rameno víťaza. Nemec mu čosi potichu povedal. „Vravel som mu, že je najlepším tenista histórie,“ prezradil Zverev.