Fico je zlodejom dôchodkov mladšej a strednej generácie, tvrdí Beblavý a návrh Smeru nepodporí

BRATISLAVA 25. mája (WebNoviny.sk) – Nezaradení poslanci NR SR okolo Miroslava Beblavého a Jozefa Mihála nepodporia návrh ústavného zákona o zastropovaní dôchodkového veku, ktorý na júnovú schôdzu parlamentu predložia poslanci za stranu Smer-SD. Na piatkovej tlačovej besede to uviedol poslanec NR SR Miroslav Beblavý.

„Robert Fico, odkedy vstúpil do politiky, je zlodejom budúcich dôchodkov,“ reagoval na návrh Smeru. Zastropovaním dôchodkového veku podľa Beblavého totiž Fico kradne budúce dôchodky mladšej a strednej generácii.

Ľudia nad 45 rokov

„Návrh, ktorý chcú dnes predložiť, sa nijako netýka ľudí nad 45 rokov,“ zdôraznil. Ľudí do 45 rokov chce podľa neho Smer pripraviť o ich budúce dôchodky.

„Sme veľmi prekvapení, že niektoré opozičné strany sú ochotné s ním do tejto koalície zlodejov budúcich dôchodkov vstúpiť,“ tvrdí Beblavý. Hnutia Sme rodina a OĽaNO vyzval, aby návrh Smeru-SD nepodporovali.

Poslanec NR SR Jozef Mihál žiada návrat k diskusii o ústavom zákone o udržateľnosti dôchodkového systému, ktorá začala ešte v minulom volebnom období. „Dôchodkový systém musí byť udržateľný, to znamená nesmie sa zvyšovať deficit, ktorý hrozí pri populistických zmenách, ktoré napríklad dnes ide predstaviť strana Smer,“ povedal.

Do stráženia udržateľnosti penzijného systému by sa podľa Mihála mala zapojiť Rada pre rozpočtovú zodpovednosť. „Rada pre rozpočtovú zodpovednosť by mala mať veľkú váhu v diskusiách o nastavení dôchodkového systému,“ tvrdí. Druhým návrhom strany Spolu-občianska demokracia je to, aby príspevková sadzba do druhého piliera nemohla byť ústavným zákonom nižšia ako 6 %.

Postupný nárast príspevkovej sadzby do druhého piliera na 6 % do roku 2024 pritom už v súčasnosti stanovuje platný zákon o starobnom dôchodkovom sporení.

Strop na dôchodkový vek mužov

Poslanci NR SR za Smer-SD v piatok predložia do parlamentu návrh ústavného zákona o zavedení stropu na dôchodkový vek pre mužov na 64 rokov. Na štvrtkovej tlačovej besede to uviedol predseda strany Smer-SD Robert Fico.

Strana Smer-SD podľa neho na základe požiadavky Slovenskej národnej strany, ako aj časti opozície prehodnotila svoj pôvodný návrh, aby muži odchádzali do dôchodku najneskôr v 65 rokoch. Národniari navrhovali, aby strop na penzijný vek pre mužov bol stanovený na 64 rokov.

„Musel som súhlasiť s týmto variantom,“ povedal Fico. Smer tak podľa neho takýmto návrhom pozitívne reaguje aj na petíciu odborárov, ktorí vyzbierali vyše 100 tisíc podpisov na podporu zastropovania veku odchodu do dôchodku na 64 rokov.

Keďže sa podľa Fica ešte vedie diskusia o tom, na základe akého kritéria majú ísť ženy do dôchodku skôr, súčasťou návrhu ústavného zákona zatiaľ bude len všeobecná formulácia o tom, že ženy s vychovanými deťmi pôjdu do dôchodku skôr ako muži.

„Diskusia je, čo má byť kritériom, či to majú byť deti alebo holý fakt, že je rozdiel medzi ženami a mužmi,“ povedal Fico. Táto téma sa podľa neho otvorí v parlamente počas druhého a tretieho čítania k návrhu ústavného zákona.

Návrh na ústavný zákon

Poslanci NR SR za hnutie Sme rodina podporia návrh ústavného zákona o zastropovaní veku odchodu do dôchodku. Hnutie však presadzuje, aby muži a bezdetné ženy odchádzali do dôchodku najneskôr v 64 rokoch, ženy s jedným dieťaťom v 63,5 roku, ženy s dvomi deťmi v 63 rokoch a ženy s tromi a viac deťmi v 62,5 roku.

Podporu návrhu ústavného zákona vyjadrilo aj hnutie OĽaNO, ktoré však požaduje, aby ženy odchádzali do dôchodku o jeden rok skôr za každé dieťa, ktoré skončí aspoň strednú školu. Slovenská národná strana presadzuje, aby strop na odchod do dôchodku u mužov bol 64 rokov a u žien 63 rokov. Strana Sloboda a Solidarita považuje ústavné ohraničovanie veku odchodu do dôchodku za čistý populizmus.

Vláda Roberta Fica v roku 2013 zaviedla od roku 2017 automatické zvyšovanie veku odchodu do dôchodku podľa strednej dĺžky dožitia. V tomto roku tak idú ľudia do dôchodku v 62 rokoch a 139 dňoch. Podľa Fica by muži mohli dôchodkový strop na úrovni 65 rokov dosiahnuť v rokoch 2035 až 2037, pričom hranica 63 rokov pre ženy s vychovanými dvomi a viac deťmi by mohla platiť od roku 2025.

Podľa platného mechanizmu zvyšovania penzijného veku by pritom ľudia, ktorí sa narodili, alebo ešte narodia v tomto roku, podľa Fica odišli na penziu až v takmer 71 rokoch. Ak by sa podľa Fica zaviedol strop na dôchodkový vek na úrovni 65 rokov, do roku 2075 by to Slovensko stálo okolo 80 miliárd eur.