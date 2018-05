Fico ustúpil Dankovi, znížil vek odchodu do dôchodku pre mužov

BRATISLAVA 24. mája (WebNoviny.sk) – Poslanci NR SR za Smer-SD v piatok predložia do parlamentu návrh ústavného zákona o zavedení stropu na dôchodkový vek pre mužov na 64 rokov. Na štvrtkovej tlačovej besede to uviedol predseda strany Smer-SD Robert Fico.

Vzali na vedomie petíciu odborárov

Strana Smer-SD podľa neho na základe požiadavky Slovenskej národnej strany, ako aj časti opozície prehodnotila svoj pôvodný návrh, aby muži odchádzali do dôchodku najneskôr v 65 rokoch. Národniari navrhovali, aby strop na penzijný vek pre mužov bol stanovený na 64 rokov.

„Musel som súhlasiť s týmto variantom,“ povedal Fico. Smer tak podľa neho takýmto návrhom pozitívne reaguje aj na petíciu odborárov, ktorí vyzbierali vyše 100-tisíc podpisov na podporu zastropovania veku odchodu do dôchodku na 64 rokov.

Keďže sa podľa Fica ešte vedie diskusia o tom, na základe akého kritéria majú ísť ženy do dôchodku skôr, súčasťou návrhu ústavného zákona zatiaľ bude len všeobecná formulácia o tom, že ženy s vychovanými deťmi pôjdu do dôchodku skôr ako muži. „Diskusia je, čo má byť kritériom, či to majú byť deti alebo holý fakt, že je rozdiel medzi ženami a mužmi,“ povedal Fico.

Most-Híd má výhrady

Táto téma sa podľa neho otvorí v parlamente počas druhého a tretieho čítania k návrhu ústavného zákona. „Chceme o tom so všetkými hovoriť, najmä s našimi koaličnými partnermi, a pripraviť taký návrh, ktorý bude mať šancu na schválenie v národnej rade,“ povedal. Zároveň priznal, že k tomuto kroku má vážne výhrady strana Most-Híd.

„Je to typická ľavicová téma a chceme, aby táto téma bola dotiahnutá do konca,“ povedal. Zdôraznil, že bez hlasov opozičných poslancov návrh ústavného zákona schválený nebude.

Poslanci NR SR za hnutie Sme rodina podporia návrh ústavného zákona o zastropovaní veku odchodu do dôchodku. Po rokovaní s ministrom práce a sociálnych vecí Jánom Richterom to na utorňajšej tlačovej besede uviedol predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár. Hnutie Sme rodina však podľa neho presadzuje, aby muži a bezdetné ženy odchádzali do dôchodku najneskôr v 64 rokoch, ženy s jedným dieťaťom v 63,5 roku, ženy s dvomi deťmi v 63 rokoch a ženy s tromi a viac deťmi v 62,5 roku.

Pre národniarov je návrh málo ambiciózny

Minister práce a sociálnych vecí Ján Richter predbežne akceptoval podmienku hnutia OĽaNO, aby ženy odchádzali do dôchodku o jeden rok skôr za každé dieťa, ktoré skončí aspoň strednú školu. Na utorkovom brífingu po rokovaní s ministrom práce a sociálnych vecí Jánom Richterom to uviedol líder hnutia OĽaNO Igor Matovič.

„Dohodli sme sa, že sa budeme musieť ešte podrobnejšie na túto tému rozprávať, máme na to celé leto,“ povedal Matovič. Líder hnutia OĽaNO zároveň požaduje, aby sa ženám roky, o ktoré by išli do dôchodku skôr, považovali za odpracované, čím by sa im dôchodok pre skorší odchod do penzie neznižoval.

Slovenská národná strana (SNS) presadzuje, aby strop na odchod do dôchodku u mužov bol 64 rokov a u žien 63 rokov. Nemôže preto podporiť zmenu ústavného zákona, ktorú predložila strana Smer-SD, spočívajúcu v zastropovaní veku odchodu do dôchodku pre mužov na 65 rokov. Návrh Smeru-SD považujú národniari za málo ambiciózny. „Pokiaľ nebude možné presadiť uvedené v Ústave SR, SNS navrhne predmetný strop zákonom,“ tvrdia predstavitelia SNS.

Čistý populizmus

Strana Sloboda a Solidarita považuje ústavné ohraničovanie veku odchodu do dôchodku za čistý populizmus. „V ústave nemajú byť zakonzervované oblasti, na ktoré musí hospodárska politika vlády reagovať podľa meniacich sa okolností. Takou oblasťou je aj ohraničenie dôchodkového veku, na ktorý majú zásadný vplyv ekonomické a demografické faktory. Tie, ako vieme, sa menia v čase,“ tvrdia v tlačovej správe predseda strany Richard Sulík a podpredsedovia strany Ľubomír Galko a Jana Kiššová.

Vláda Roberta Fica v roku 2013 zaviedla od roku 2017 automatické zvyšovanie veku odchodu do dôchodku podľa strednej dĺžky dožitia. V tomto roku tak idú ľudia do dôchodku v 62 rokoch a 139 dňoch. Podľa Fica by muži mohli dôchodkový strop na úrovni 65 rokov dosiahnuť v rokoch 2035 až 2037, pričom hranica 63 rokov pre ženy s vychovanými dvomi a viac deťmi by mohla platiť od roku 2025.

Podľa platného mechanizmu zvyšovania penzijného veku by pritom ľudia, ktorí sa narodili, alebo ešte narodia v tomto roku, podľa Fica odišli na penziu až v takmer 71 rokoch. Ak by sa podľa Fica zaviedol strop na dôchodkový vek na úrovni 65 rokov, do roku 2075 by to Slovensko stálo okolo 80 miliárd eur.