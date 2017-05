Galko: Zavedenie brannej výchovy ako školského predmetu neprispeje k boju proti extrémizmu

BRATISLAVA 20. mája (WebNoviny.sk) – Zavedenie brannej výchovy ako školského predmetu podľa poslanca NR SR za SaS Ľubomíra Galka neprispeje k boju proti extrémizmu.

Populistický návrh

Ako povedal Galko, extrémizmus sa dnes prejavuje na internete, na športových podujatiach, vo vlakoch – a branná výchova tomu nezabráni.

“Ak dnes ministri argumentujú tým, že samozvané poloozbrojené skupiny sa tlačia na školy vymývať deťom mozgy, tak toto odstránia tým, že riaditelia a zriaďovatelia škôl ich do škôl vôbec nepustia,” povedal Galko. Dodal, že ani láska k vlasti sa nedá vynútiť na branných cvičeniach, kde sa hádžu granáty do diaľky.

Podľa poslanca je návrh SNS zaviesť do škôl brannú výchovu populistický. Mladí ľudia si vytvárajú pozitívny vzťah k vlasti aj bez brannej výchovy. “Chránia prírodu, historické pamiatky, bojujú za transparentnosť vo verejnom živote. Robia to spontánne a nebudú to robiť na signál,” dodal.

Do témy neboli zahrnutí učitelia

Poslanec Branislav Gröhling pripomenul, že minister školstva dal vypracovať projekt Učiace sa Slovensko, ktorý sa má záväzne plniť celé desaťročie, aby sa dosiahol jeho cieľom.

„Ale už teraz sa od neho odkláňajú a každý, ako sa hovorí, si ide svoje. Po zvýšení hodín dejepisu sa pre zmenu ide zavádzať branná výchova,“ povedal.

Nikto podľa neho nehovorí, čo sa na nej bude učiť. “Žiadame kompetentných, ktokoľvek to už je, keď pán Plavčan všetko necháva na iných, aby poskytli učebné plány a hlavne vzdelávacie ciele. Aby ozrejmili, či budú deti v škole dlhšie, alebo prídu o nejaký iný predmet. Ak áno, o ktorý a prečo. Čo s predmetmi, ktoré v súčasnosti tento predmet už zahŕňajú,” uviedol poslanec.

Podľa neho do tejto témy neboli zahrnutí učitelia. “Či deťom behanie v plynových maskách zvýši vzdelanie, alebo nebodaj národné povedomie?” pýta sa Gröhling. Podľa liberála deti viac ako brannú výchovu potrebujú zvýšenie čitateľskej, matematickej, prírodovednej gramotnosti, či mediálnej alebo finančnej gramotnosť. “To sú výzvy dnešného sveta. Nevracajme sa o 50 rokov späť,” vyzval.