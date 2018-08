Most-Híd berie na vedomie vyhlásenie Kaliňáka a aj bez výzvy opozície, vie čo má robiť

BRATISLAVA 7. augusta (WebNoviny.sk) – Most-Híd berie na vedomie skutočnosti, o ktorých dnes informoval Robert Kaliňák. „Naším jediným cieľom je naďalej overenie všetkých uverejnených záležitostí a objektívne vyšetrenie celého prípadu,“ uviedla v utorok pre agentúru SITA hovorkyňa Klára Debnár.

Ako sa uvádza v stanovisku strany, Most-Híd aj bez výzvy opozície presne vie, čo má robiť a od začiatku prípadu sa namiesto naháňania politických bodov sústreďuje na podstatu, ktorou je urýchlené konanie a dôkladné vyšetrenie podozrení pri únose vietnamského občana. „Nič viac a nič menej. Naďalej budeme postupovať rozvážne v záujme objektívneho vyšetrenia celého prípadu,“ uviedla Debnár.

SaS vyzýva Bélu Bugára, aby svoju stranu Most-Híd vyviedol z katastrofálnej vlády. Ako povedal dnes na tlačovej besede podpredseda SaS Ľubomír Galko, bol by to najlepší signál pre svedkov i vyšetrovateľov o objektívnosti vyšetrovania únosu vietnamského občana. Podľa neho mocenský tandem Smer a SNS ťahá SR na východ, aj keď je to vedľajší efekt, nie hlavný cieľ.