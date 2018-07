Junckerov plán presiahol pôvodný investičný cieľ, zmobilizoval financie vo výške stoviek miliárd eur

BRATISLAVA 18. júla (WebNoviny.sk) – Európska komisia a Európska investičná banka (EIB) splnili svoj záväzok zmobilizovať 315 mld. eur vo forme dodatočných investícií v rámci Investičného plánu pre Európu (tzv. Junckerovho plánu).

Strategické investície

S podporou rozpočtovej záruky Európskej únie a z vlastných zdrojov skupiny EIB bolo podľa vyjadrení komisie schválených 898 operácií. V rámci nich sa očakáva spustenie investícií vo výške 335 mld. eur v 28 členských štátoch EÚ.

Suma je o 20 mld. vyššia ako bol pôvodný cieľ 315 mld. eur. Ten sa totiž stanovil v roku 2015, keď bol Európsky fond pre strategické investície (EFSI) zriadený s cieľom pomôcť preklenúť investičnú medzeru, ktorá vznikla v dôsledku finančnej a hospodárskej krízy.

Predpokladá sa, že z lepšieho prístupu k financovaniu bude mať prínos 700 tis. malých a stredných podnikov. Vzhľadom na úspech EFSI sa Európska rada a Európsky parlament minulý rok dohodli predĺžiť jeho trvanie a zvýšiť jeho kapacitu na 500 mld. eur do konca roka 2020.

Obnoviteľné zdroje

Európsky fond pre strategické investície by mal do roku 2020 pomôcť vytvoriť 1,4 milióna pracovných miest a zvýšiť HDP EÚ o 1,3 %. “Financujeme projekty malých a stredných podnikov, ktoré by bez EFSI nebolo možné financovať a všetky bez vytvárania nového dlhu, dve tretiny investícií pochádzajú zo súkromného sektora.

Od financovania odbornej prípravy utečencov vo Fínsku cez výrobu energie z obnoviteľných zdrojov v Grécku po poľnohospodárstvo v Bulharsku,” povedal predseda EK Jean-Claude Juncker.

Investičný plán pre Európu (Junckerov plán) zaviedla komisia v novembri 2014 s cieľom zvrátiť klesajúci trend nízkej úrovne investícií a nasmerovať Európu k oživeniu hospodárstva. Európsky parlament a členské štáty odsúhlasili 12. decembra 2017 nariadenie o posilnení EFSI a rozšírení investičného cieľa na 500 mld. eur do konca roka 2020.