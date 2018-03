Kňažko zneužil na cenách OTO podľa Rezníka svoj priestor a záver vystúpenia označil za „suterén“

BRATISLAVA 21. marca (WebNoviny.sk) – Rozhlas a televízia Slovenska sa počas priameho prenosu udeľovania cien OTO (Osobnosť televíznej obrazovky) nespreneveril svojmu verejnoprávnemu poslaniu, až na záver vystúpenia Milana Kňažka.

Na stredajšom rokovaní Rady Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) to konštatoval generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník, ktorý však záver Kňažkovho vystúpenia o tom, „kto čo od koho chytil“ považuje „za úplný suterén a za zneužitie priestoru verejnoprávneho média, ktoré nie je hodné pána Kňažka“.

Vyjadrenie známeho herca počas sobotňajšieho odovzdávania televíznych cien OTO o zhromaždeniach Za slušné Slovensko, na adresu Roberta Fica a k zásadnej rekonštrukcii vlády boli jednou z tém stredajšieho rokovania Rady RTVS. Rada dostala v tejto súvislosti viacero podnetov.

Najlepší ročník v posledných rokoch

Šéf RTVS Jaroslav Rezník označil 18. ročník OTO za najlepší ročník v posledných rokoch a upozornil, že publikum tvoria „veľmi senzitívni ľudia, ktorí sú zvyknutí svoje názory hovoriť veľmi priamo a otvorene“.

Z tohto hľadiska si myslí, že prenos z udeľovania OTO, „sa nijakým spôsobom nespreneveril verejnoprávnemu poslaniu RTVS s výnimkou tých troch sexistických viet, ktoré tam povedal pán Kňažko, myslím si, že v istom okamihu si pomýlil televíziu a pomýlil si program. Ak už, tak to patrí do relácie Sedem a nie do laudácia, keď vstupuje do siene slávy. Hovorím o tých troch vetách, nie o tom, čo povedal predtým,“ konštatoval na rokovaní rady Rezník.

Dodal, že Milana Kňažka on, ani programový riaditeľ, ani nikto zo štábu OTO vopred nepožiadal, aby sa zdržal vyjadrení k aktuálnej situácii. Rada RTVS k sťažnostiam na OTO, ako ani k sťažnostiam na diskusné relácie a spravodajstvo, ktoré dostáva pravidelne, uznesenie neprijala. Sťažovateľom odporučila obrátiť sa na Radu pre vysielanie a retransmisiu.

Milan Kňažko sa vyjadril v živom vysielaní

K aktuálnemu dianiu na Slovensku sa známy herec a bývalý politik Milan Kňažko vyjadril v sobotu 17. marca pri príležitosti uvedenia do Siene slávy 18. ročníka Ankety Osobnosť televíznej obrazovky (OTO), aj keď „niektorí mi povedali, že vraj to je nevhodné“ v živom vysielaní televízie.

Odovzdávanie cien OTO v priamom prenose vysielal RTVS na televíznej Jednotke ako hlavný večerný program. Ako povedal Kňažko: „Pôvodne som si myslel, že keďže je to živý vstup do televízie, že sa vyjadrím trošku aj k tomu, čo sa okolo nás deje, ale niektorí mi povedali, že vraj to je nevhodné. Sme však svedkami toľkých nevhodných okolností okolo nás, že mi dovoľte, aby som poďakovanie začal tým, že sa poďakujem tým mladým ľuďom, že nám prinášajú nádej na zmenu. Ja som na to veľmi citlivý, pretože pred 29 rokmi som bol v Prahe, niekoľko hodín po tom incidente s políciou a videl som tú krv na chodníkoch a tie sviečky, a teraz, keď tu ktosi spomína dlažobné kocky, tak ma to trochu znepokojuje, pretože viem, že nikto z tých ľudí nezdvihne dlažobnú kocku, že títo sú iní ako tí, čo si myslia, že by tie dlažobné kocky zdvihli. Takže držím vám palce dievčatá a chlapci, vydržte, nedajte sa znechutiť ani unaviť, pretože to, čo robíte – ste na strane pravdy, máte na to právo, dokonca je to vaša povinnosť do vašej budúcnosti. Takže ja vám ešte raz ďakujem a som s vami. Teraz som si myslel, že sa trošku dotknem aj tej druhej strany a navrhnem niekoľko mien do zásadnej rekonštrukcie vlády. Ja si myslím, ja budem pokračovať, prepáčte mi to, že ministrom financií by sa mal stať Bašternák, ministrom vnútra Kočner a predsedníčka vlády by mala byť žena, mala by to byť Trošková – definitívne. Ja si myslím, že niečo už pochytila od premiéra. Dúfam, že pán premiér nepochytil nič od nej“.