Kollár má informácie o stretnutí Fica a Kočnera, Bugár nazval Matoviča časovanou bombou

V prípade, že orgány činné v trestnom konaní oslovia lídra hnutia Sme rodina Borisa Kollára, povie im, odkiaľ má informácie o stretnutí Roberta Fica (Smer-SD) s Marianom K. Kollár to uviedol v sobotu v relácii Sobotné dialógy RTVS. Podľa predsedu strany Most-Híd Bélu Bugára je potrebné, aby bolo všetko vyšetrené. Domnieva sa tiež, že pokiaľ má Kollár dôkaz mal by ho predložiť orgánom činným v trestnom konaní.

Žiada vyšetrenie

„Pán Fico reagoval rovnako, ako keď sa ho pýtali či bol, alebo nebol v byte na Vazovovej ulici v súvislosti s kauzou Gorila. Informácie mám z dôveryhodného zdroja a keď budem požiadaný alebo povinný povedať odkiaľ, tak poviem,“ uviedol Kollár. Predseda Smeru Fico sa mal podľa Kollára stretnúť s Marianom K. ešte v roku 2011 pred voľbou nového generálneho prokurátora.

Bugár sa domnieva, že pokiaľ má niekto takéto informácie, mal by ich posunúť orgánom činným v trestnom konaní. „Čítam to z médií, neviem či je to pravda. Ak má pán Kollár dôkazy, bolo by vhodné, aby sa to vyšetrilo,“ povedal Bugár.

Obaja politici v relácii hodnotili aj nedávno zverejnenú výzvu hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO), v ktorej majú ľudia určiť podmienky pre vstup hnutia Igora Matoviča do prípadnej koalície.

Nešťastný krok Matoviča

Podľa Kollára je tento krok nešťastný. „Toto je nešťastné, čo vymyslel Igor Matovič. Tí ľudia totiž v ankete môžu žiadať aj to, že sa planéta Mars nemá otáčať okolo slnka a potom čo? Nevznikne vláda? Uvidíme, ako sa to vyvinie,“ domnieva sa Kollár. Podľa Bugára je Matovič a jeho hnutie časovanou bombou prípadnej koaličnej spolupráce.

„S pánom Matovičom sa nedá dohodnúť. Vždy vydieral a pošpinil každého kto s ním spolupracoval. On je časovaná bomba budúcej vládnej koalície. Získava teraz percentá, ale vždy platilo, že od neho odchádzajú poslanci a povedzte mi, ako chcete v takom prípade vládnuť,“ dodal Bugár.