Kollár: Po rozhodnutí súdu o nevine Pčolinského sa v Sme rodina poradíme, či sa má vrátiť na čelo SIS

„Uvidíte, že ten človek ešte bude rehabilitovaný a bude sa mu musieť vyplatiť veľké odškodné,“ povedal predseda parlamentu a líder koaličného hnutia Sme rodina Boris Kollár na adresu svojho bývalého nominanta Vladimíra Pčolinského na poste šéfa tajnej služby, ktorý je vo väzbe pre korupciu.

Kollár v rozhovore pre portál Webnoviny.sk odpovedal aj na otázku, či šéf OĽaNO Igor Matovič stojí na jeho strane v snahe skrátiť kolúznu väzbu. S ministerkou spravodlivosti Máriou Kolíkovou (Za ľudí) stále pracujú na dohode, ako dĺžku väzby upraviť.

Šéf parlamentu tiež povedal, ako je na tom zdravotne po vlaňajšej dopravnej nehode a či je jeho vodičom stále človek, ktorý bol za volantom aj v čase nehody.

Rokovanie parlamentu ste odložili o týždeň pre spor o navýšenie štátneho rozpočtu. Rovnaký krok ste urobili aj počas vládnej krízy v marci. Nie je koalícia pred novou krízou?

Zatiaľ vláda funguje a myslím si, že premiér Eduard Heger to robí dobre. Zákony sa prijímajú v parlamente, takže ten cirkus necítime. Názorové rozdiely môžu byť. Tiež mám názorový rozdiel s pani ministerkou Kolíkovou o kolúznej väzbe.

Richard Sulík (SaS) a Igor Matovič sa sporia, či rozpočet navýšiť o 3,4 miliardy eur. Kde stojí Sme rodina v tomto spore?

Navýšiť to musíme. Od Richarda Sulíka alebo od SaS asi ťažko môžeme očakávať, že budú pozerať na ľudí, na sociálny systém. On má viac-menej agendu zameranú na podnikateľov. To je v poriadku. Za to ho nebudem napádať, ale musím povedať, že teraz ide proti svojim podnikateľom.

Keď sa neotvorí rozpočet, nebudeme môcť dať pomoc podnikom a podnikateľom. Nebudeme môcť vyplatiť ani sociálne záležitosti. Koniec-koncov treba dotovať železnice, ktoré nedostali plný balík na fungovanie na celý rok. Nevedeli by sme vypraviť vlaky, vyplatiť mzdy. Ministerstvo práce by nemohlo vyplácať dávky. No tak to snáď nemyslia vážne!

Od jesene koalícia tlačí pred sebou ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti. Aj tu je spor medzi SaS a Igorom Matovičom. Ak ani v júni nebude dohoda, opäť sa odloží tento zákon?

Tak asi je lepšie ho odložiť ako rozvadiť vládu. Pravdepodobne to asi takto dopadne.

Je rozumné, aby súčasťou tohto zákona nebola daňová brzda?

Musíme sa dohodnúť ako štvorkoalícia, čiže všetci štyria partneri a musíme nájsť zhodu. Verím, že ju nájdeme.

Neviem, či potrebujeme počas tejto krízy kupovať ďalšie stíhačky.

Diskutuje sa aj o zvyšovaní daní. Sme rodina by podporila zvyšovanie DPH?

Nie sme nastavení na zvyšovanie, skôr preferujeme znižovanie alebo šetrenie peňazí v štátnom aparáte. Tam by sme mali hľadať zdroje. Možno si môžeme povedať, že sa pozrieme aj na rozpočet armády. Neviem, či potrebujeme počas tejto krízy kupovať ďalšie stíhačky. Myslím si, že teraz treba pomôcť ľuďom.

Bude to na ministrovi financií. Do toho vstupovať nebudem. Je to úloha ministra financií, aby na to našiel peniaze. Je to jeho robota, jeho rezort, jeho zodpovednosť. Pevne verím, že nám na vláde alebo v koaličnej rade predloží takú formu zdrojov, aby mohol naplniť plány sociálnej reformy, že to bude kryté nie ďalším zadlžovaním obyvateľstva alebo zvyšovaním cien cez DPH.

Vo veľkom sa hovorí o podpore rodín. Najrýchlejší bol opozičný Hlas, ktorý prišiel s jednorazovým príspevkom 300 eur na každé jedno dieťa. Okamžite ste reagovali, že príspevok podporíte. Nakoniec ste tak neurobili. Nechali ste sa Pellegrinim uniesť?