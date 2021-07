Matovič spočíta „účet“ Lengvarskému v septembri

Zrejme koniec septembra bude pre Vladimíra Lengvarského (nominant OĽaNO) obdobím, kedy sa bude prehodnocovať jeho budúcnosť vo funkcii ministra zdravotníctva. Pred časom to naznačil líder OĽaNO Igor Matovič, keď povedal, že „rozhodne“ počet zaočkovaných.

Zhoršenie pandemickej situácie a nárast pacientov v nemocniciach môžu zamávať s kreslom Lengvarského. Ten má momentálne pomerne dobrú pozíciu. Môže sa oprieť aj podporu ostatných vládnych strán.

Počty zaočkovaných však nedávajú veľkú nádej, že by sa mal vo väčšej miere zvýšiť záujem o vakcináciu. Nenahráva tomu ani dovolenkové obdobie a isté uvoľnenie pravidiel, kedy verejnosť môže podceniť nákazlivejší delta variant koronavírusu.

Vyrušený minister

Minister financií Matovič začiatkom júla v TA3 hovoril, že v niektorých veciach Lengvarský zlyháva a v niektorých je dobrý.

„Osobne by som od neho očakával výrazne väčšie nasadenie od začiatku kvôli očkovaniu a prísť s riešeniami. On ešte pred mesiacom spochybňoval akékoľvek finančné motivácie pre ľudí. Potom už to začal pripúšťať, keď videl, že prudko na Slovensku záujem o očkovanie klesá,“ hodnotil minister financi.

Podľa neho počet zaočkovaných „bude kritérium, ktoré bude rozhodovať“ o osude Lengvarského.

Minister financií Igor Matovič (OĽaNO). Foto: SITA/Úrad vlády SR.

Matoviča, ako sám hovoril, vyrušili niektoré kroky ministra zdravotníctva. Čakal, že bude aktívnejší v podpore očkovania vakcínou Sputnik. Pre Matoviča išlo pritom o „srdcovú záležitosť“. Osobne sa angažoval v dovoze ruskej vakcíny, ale nakoniec o ňu prejavilo záujem iba niečo vyše 15-tisíc ľudí.

Kampaň alebo bonus?

Len nedávno Matovičov rezort uvoľnil na očkovaciu kampaň necelých 3,9 milióna eur, ktoré vyčlenili z takzvanej covidovej rezervy štátneho rozpočtu. Minister financií vyzval šéfa rezortu zdravotníctva, aby sa použili účelne a efektívne.

V polovici júna sa Matovič vyjadril, že by bol nerád, keby sa peniaze rozhadzovali nezmysluplne typu, že Gizka Oňová bude robiť kampaň na internete pre dôchodcov.

Otázkou je, ako zaberú Matovičove finančné opatrenia v podobe finančnej prémie a sprostredkovateľského bonusu pre zaočkovaných.

Minister nepovedal svoj cieľ

Hovorkyňa Lengvarského nereagovalo na otázku, či je minister pripravený niesť politickú zodpovednosť, ak by sa nedarilo zaočkovať dostatočný počet ľudí a tretia vlna by vážne zhoršila pandemickú situáciu v nemocniciach. Nie je ani zrejmé, aký počet zaočkovaných je cieľom ministra.

„Na ministerstve zdravotníctva odborníci robia všetko pre to, aby sa na Slovensku zaočkoval čo najväčší počet ľudí počet ľudí. Vytvorili sme viaceré možnosti vakcinácie – očkuje sa vo vakcinačných centrách v nemocniciach, vo veľkokapacitných očkovacích centrách, vo firmách. Očkuje sa mobilnými očkovacími tímami či v ambulanciách lekárov,“ povedala portálu Webnoviny.sk hovorkyňa ministra Lengvarského Zuzana Eliášová.

Podľa nej ministerstvo pracuje v súvislosti s očkovaním tiež na zintenzívnení komunikačnej kampane. Dodala, že počet zaočkovaných ľudí dvomi dávkami sa približuje k počtu dva milióny ľudí na Slovensku.