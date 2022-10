Autodopravcom z UNAS sa nepáči predĺženie mýtneho systému. Doležalovi odkazujú, že nezabúdajú a má ich čakať v uliciach

Únia autodopravcov Slovenska (UNAS) kritizuje avizované predĺženie prevádzky súčasného mýtneho systému o jeden rok do konca budúceho roka.

Pripomenula, že minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nom. Sme rodina) počas dvoch rokov ubezpečoval, že všetko je v poriadku a štát od roku 2023 začne poskytovať služby v oblasti mýta vo vlastnej gescii.

„Minister dopravy pán Doležal sľúbil, že nechce a nebude už prevádzkovať po roku 2022 mýto cez SkyToll. Na základe jeho sľubov žiadame ministerstvo dopravy a NDS o zníženie mýta pre našich regionálnych dopravcov,“ oznámilo predsedníctvo UNAS. Dopravcovia odkázali vláde, že sú tvrdí chlapi, nezabúdajú a má ich čakať v uliciach.

Diaľničiari sa ešte musia dohodnúť na cene

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., (NDS) v pondelok potvrdila, že terajší elektronický výber mýta bude fungovať až do konca roka 2023. Má sa ešte dohodnúť so spoločnosťou SkyToll, a. s., na cene za prevádzku mýtneho systému o rok dlhšie. Zmluva o poskytovaní komplexnej služby elektronického výberu mýta z roku 2009 mala pôvodne uplynúť koncom tohto roka.

Od júla budúceho roka sa noví dopravcovia už nebudú môcť registrovať do starého mýtneho systému, pričom palubné jednotky na výpočet mýta od terajšieho prevádzkovateľa prestanú fungovať začiatkom roka 2024.

Technická a finančná nevyhnutnosť

Predĺženie prevádzky súčasného mýta o ďalší rok označil podpredseda predstavenstva a riaditeľ úseku spoplatnenia a IT v NDS Jaroslav Ivanco za technickú a finančnú nevyhnutnosť. Má to uľahčiť situáciu dopravcom aj štátu.

Zmluva z roku 2009 totiž neurčila, čo sa má stáť po jej skončení, ako sa majú vyrovnať vzájomné finančné pohľadávky medzi štátom a SkyToll-om, ako sa má služba vypnúť, aby nevznikali finančné straty štátu a dopravcov. NDS rokuje so SkyToll-om o spôsobe postupného vypnutia súčasného mýtneho systému.

Mýto má byť férové a výhodné

Minister dopravy, ktorý v minulosti opakovane tvrdil, že štát bude prevádzkovať domáce mýto od roku 2023, najnovšie označil za hlavné, aby mýto bolo najmä férové pre dopravcov a výhodné pre štát.

„Rezervy sú tam obrovské. Nákladovosť v minulosti dosahovala až 50 percent, my chceme ísť hlboko pod 20 percent s nákladovosťou mýta,“ uviedol na sociálnej sieti Doležal.

Dopravcov podľa neho nezaujíma, kto bude mýto prevádzkovať, za veľmi dôležité považuje práve dve spomínané kritériá. NDS chce v decembri sprevádzkovať ako doplnok k terajšiemu národnému systému Európsku službu elektronického mýta.