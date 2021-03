Národný vlakový nákladný dopravca pokračuje v radikálnom ozdravovaní, o prácu prišli už stovky ľudí

Kritickú situáciu v hutníctve a nadväzujúcich odvetviach ešte znásobila pandémia koronavírusu. Železničná spoločnosť Cargo Slovakia (ZSSK CARGO) po citeľnom poklese objemu nákladnej prepravy a tržieb v minulom roku musela pristúpiť v októbri k radikálnemu plánu transformácie a zoštíhľovania.

Po vlaňajšom výraznom prehĺbení straty v tomto roku pokračuje v ozdravovaní, pričom jeho súčasťou je nepopulárne hromadné prepúšťanie stoviek zamestnancov. Počet pracovníkov spoločnosti by sa mal od začiatku vlaňajška do polovice aktuálneho roka znížiť približne o tisíc, teda skoro o 20 percent.

Počet pracovníkov zatiaľ klesol už o takmer 750, keď ich ku koncu februára bolo spolu 4 586. Zoštíhlenie sa týkalo všetkých profesií a kategórií. Počet riadiacich zamestnancov a manažérov klesol o vyše 30 percent, administratívnych zamestnancov o takmer 10 percent, prevádzkových technicko-hospodárskych zamestnancov a robotníkov o 15 percent.

Na mzdách ušetria 10 miliónov

Generálny riaditeľ a predseda predstavenstva ZSSK CARGO Roman Gono pre portál NašaDoprava.sk v súvislosti s ozdravovaním uviedol, že najväčšími výzvami sú opatrenia v oblasti ľudských zdrojov, keďže najvyššími nákladmi spoločnosti sú práve mzdové náklady, a to vyše sto miliónov eur ročne.

„V procese transformácie a zoštíhľovania pokračujeme v zmysle ozdravného plánu, keď za posledný rok sme viacerými sociálnymi programami a nakoniec aj hromadným prepúšťaním znížili celkový počet zamestnancov o viac ako desať percent a na mzdových nákladoch to prinesie celkovú úsporu asi 10 miliónov eur na ročnej báze,“ priblížil Gono.

Do konca júna by mala mať štátna akciovka podľa podnikateľského plánu už len 4 332 pracovníkov a tento stav by už mal zostať do konca roka. Zároveň v súčasnosti prebieha nezávislý audit celej organizačnej štruktúry spoločnosti.

Hrozilo, že nebude na platy

Šéf ZSSK CARGO označil za najdôležitejšie to, že firma sa odrazila od dna a podarilo sa ju finančne stabilizovať. Pri dramatickom poklese tržieb v minulom roku bola vážna situácia a hrozilo, že reálne nebude na mzdy.

„Pre bližšiu predstavu, mesačne vyplácame na mzdách 8 miliónov eur a na tie si musíme zarobiť, keďže naša spoločnosť nie je napojená na štátny rozpočet. Bohužiaľ, museli sme prijať nepopulárne opatrenia, museli sme znížiť prémie a mali sme zavedené prekážky v práci, teda všetci zamestnanci zarábali menej,“ pripomenul Gono.

Podstatný je však podľa neho odkaz, že už začínajú vidieť svetlo na konci tunela a aj napriek tejto situácii v doteraz najťažšom roku sa im podarilo udržať, aj keď kozmeticky, ale predsa, rastúcu priemernú mzdu.

V podpísanej kolektívnej zmluve pre rok 2021 sa tiež spoločnosť zaviazala vyplatiť zamestnancom oproti existujúcim platom a benefitom do konca roka minimálne 2,5 milióna eur navyše. Z úspor na mzdách tak zhruba 25 percent prerozdelí pracovníkom späť formou variabilnej zložky mzdy.