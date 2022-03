Vodiči autobusov spod Tatier trvajú na zvýšení platov. Tak blízko k ostrému štrajku dopravné podniky ešte neboli, tvrdia odborári

Zamestnanci niektorých podnikov v autobusovej doprave na východnom Slovensku sú v štrajkovej pohotovosti. Podľa predstaviteľov Odborového zväzu (OZ) KOVO je dôvodom neochota zamestnávateľov dohodnúť spravodlivé mzdové podmienky pre vodičov.

Pri vyjednávaní sa dostávajú do sporu o priznanie základných nárokov, ktoré majú vodiči zo zákona. Odborové organizácie v reakcii na postup zamestnávateľov požiadali Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny o určenie sprostredkovateľa.

Nedodržiavanie kolektívnej zmluvy

Ako uviedol člen predsedníctva OZ KOVO Jozef Balica, konkrétny spor sa týka najmä dvoch hlavných návrhov zo strany odborárov, a to hodinovej sadzby 5,38 eura/hod. a času čakania medzi spojmi vo výške 3,71 eura/hod.

„Ide o minimálne zákonné nároky, ktoré zamestnávateľ nechce vyplácať v takto stanovenej výške. Pokiaľ zamestnanec nebude mať garantované obidva nároky v podnikovej kolektívnej zmluve, stráca takáto dohoda zmysel a poslanie. Kolektívna zmluva má totiž upravovať nároky výhodnejšie, než sú dané zákonom,“ vysvetlil Balica.

Vodiči v štrajkovej pohotovosti

Priemerná mzda vodiča je podľa odborárov na úrovni necelých 900 eur v čistom vrátane práce nadčas a zákonných príplatkov za prácu v noci, v nedeľu a vo sviatok. Náročnosť profesie podľa nich ale zďaleka neodzrkadľuje mzdu, ktorú vodič dostáva.

„Započítaním čakania medzi spojmi by sa podľa výpočtov niektorých našich organizácií zvýšila mzda priemerne o zhruba 150 až 160 eur, čo nie je zanedbateľná suma,“ uviedol člen predsedníctva OZ KOVO.

V Prešovskom kraji sa štrajková pohotovosť týka SAD Poprad, kde už je ukončené rokovanie pred sprostredkovateľom. V rámci Košického kraja sa štrajková pohotovosť týka spoločnosti Eurobus Košice, kde bola aktuálne ministerstvom pridelená sprostredkovateľka.

Blízko k vyhláseniu štrajkovej pohotovosti je aj prešovská SAD a kolektívne vyjednávanie prebieha aj v ďalších dopravných podnikoch. „Tak blízko štrajku ako aktuálne dopravné podniky ešte neboli. Nechceme vyvolávať napätie, ale sme k tomu tlačení,“ upozornil Balica.

Peniaze zázračne miznú

Prešovský samosprávny kraj začiatkom týždňa oznámil, že na zvýšenie miezd vodičov a ďalších pracovníkov vo svojich štyroch podnikoch SAD poskytne od 1. apríla pre tento rok takmer 1,5 milióna eur. Od roku 2018 ide o šieste navýšenie miezd zamestnancov dopravných podnikov.

„Nespochybňujem to, len pre nás odborárov ako zástupcov zamestnancov je dôležité, čo sa objaví na výplatnej páske. Teda, aby to navýšenie miezd zamestnanec aj pocítil. Realita je ale taká, že nedostanú ani to, čo im zo zákona patrí a dostávame sa do zaujímavej situácie, keď vyšší územný celok dáva peniaze na zvýšenie platov, zamestnávateľ tvrdí, že si plní svoje povinnosti a my hovoríme, že zamestnanci nedosahujú ani tú minimálnu zákonnú úroveň. Kde sú potom peniaze?“ pýta sa Balica. Chce preto iniciovať aj stretnutia na vyšších územných celkoch a informovať ich o situácii, ktorá nastala.

Vodiči ostrý štrajk odložili

V SAD Poprad dodatok k platnej kolektívnej zmluve s dopravcom vyjednávajú odborári od októbra 2020. Kolektívny spor sa nepodarilo vyriešiť, odborári následne začali s prípravou na ostrý štrajk, čo však začiatkom tohto týždňa pozastavila mimoriadna situácia, ktorú vyhlásila vláda SR v súvislosti s prílevom ľudí utekajúcich pred vojnou na Ukrajine.

Podpredseda predstavenstva SAD Poprad Marek Modranský ešte v úvode marca pre médiá okrem iného uviedol, že akékoľvek ďalšie vyrokované navýšenie zo strany Prešovského samosprávneho kraja ako objednávateľa služby bude bezodkladne premietnuté do miezd v plnej výške.