Športom k zdraviu? Sponzormi športových klubov sú často najväčší znečisťovatelia

Šport sa javí ako jedna z najzdravších aktivít, ktoré človek môže vykonávať. Mnohým by zrejme ani nenapadlo, akú úlohu zohráva v otázke klimatickej krízy.

Na tento problém sa bližšie pozreli odborníci z organizácií New Weather Institute, Possible a Rapid Transition Alliance.

Sponzori

Konkrétne sa zamerali na prepojenie športu a sponzorov, ktorými sú často firmy zanechávajúce veľkú stopu na životnom prostredí.

Nová štúdia odhalila viac ako 250 reklamných a sponzorských dohôd medzi niektorými z najväčších znečisťovateľov a veľkými športovými tímami a organizáciami.

„Šport patrí do prvej línie ohrozených v súvislosti s klimatickou krízou, no vznáša sa nad morom sponzorských zmlúv s najväčšími znečisťovateľmi,“ vyhlásil jeden z autorov správy Andrew Simms z think tanku New Weather Institute.

Podľa neho to zhoršuje klimatickú krízu, keďže sa tak normalizuje životný štýl spojený s uhlíkovými emisiami a zároveň sa znižuje tlak na kroky proti klimatickej zmene.

Športwashing

Správa identifikovala dohody v 13 rôznych športoch, vrátane futbalu, kriketu a tenisu. Najviac takýchto dohôd sa objavuje práve vo futbale, v ktorom našli 57 sponzorov patriacich medzi znečisťovateľov. A to od ropných a plynárenských firiem až po letecké spoločnosti.