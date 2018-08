Neskutočné, fantastické, mám veľkú radosť. Teší sa dvojgólový Róbert Mak po senzačnom obrate Zenitu

PETROHRAD 17. augusta (WebNoviny.sk) – Futbalistom ruského Zenitu Petrohrad sa vo štvrtok podaril veľký obrat.

V odvete 3. predkola Európskej ligy 2018/2019 triumfovali pred vlastnými fanúšikmi 8:1 po predĺžení, keď predtým v prvom súboji prehrali na pôde Dinama Minsk 0:4. Na veľkom obrate sa podieľal aj slovenský reprezentant Róbert Mak, ktorý z pozície striedajúceho hráča strelil siedmy a ôsmy gól svojho tímu.

„Pocity sú po postupe fantastické a neuveriteľné. Zdá sa, že som v Zenite špecialista na obraty. V jeseni 2016 sme v Izraeli prehrávali 0:3, no za 15 minút sme dali štyri góly a zdolali Maccabi Tel Aviv,“ priniesol vyjadrenie Róberta Maka jeho oficiálny web.

Bol to nezabudnuteľný večer

„Pred odvetou sme vedeli, že musíme podať viac ako stopercentný výkon. Navyše, pre trest sme hrali bez divákov. Hralo sa na štadióne Petrovskij a v novej aréne bola obrovská obrazovka, na ktorej mohli tisíce našich fanúšikov sledovať duel. Okolo štadióna Petrovskij je rieka Neva a na nej boli naši priaznivci asi na piatich lodiach. Odtiaľ fandili a po zápase nám pripravili krásny ohňostroj. Bol to nezabudnuteľný večer. Od prvých minút sme mali obrovskú prevahu, utvárali sme si jednu šancu za druhou. V 66. minúte sme dali druhý gól, no vzápätí bol spoluhráč vylúčený. Cítili sme sa všelijako, no vzchopili sme sa a dali ešte dva góly. A predlžovalo sa,“ hodnotil Mak štvrtkový zápas v Petrohrade.

„V jeho úvode sme inkasovali a vedeli sme, že musíme dať minimálne dva góly,“ pokračoval slovenský futbalista. Zenit dal v predĺžení po príchode Róberta Maka štyri góly v rozpätí pätnástich minút. „Chytili sme asi piaty dych. Každý z nás hral fantasticky a dali sme jeden gól za druhým,“ hovoril.

Najväčší zápas v mojej kariére

Postupový gól strelil Arťom Dziuba z pokutového kopu nariadeného za faul na Maka. „Mal som veľkú radosť. Onedlho sme si to s Arťomom vymenili. Faulovaný bol on a penaltu som zahrával ja. Potom som dal po samostatnej akcii náš ôsmy gól. Neskutočné, fantastické. Dokázali sme to. Počas celého duelu sme mali až 36 striel. Bol to ‚najväčší‘ zápas v mojej kariére. Nikdy na neho nezabudnem,“ doplnil 27-ročný bratislavský rodák.

Na hráčov Zenitu čakajú v play-off EL dve stretnutia proti nórskemu Molde. „Verím, že sa cez nich dostaneme do skupinovej fázy. Ale najprv máme v nedeľu doma v ruskej lige Jekaterinburg,“ dodal Mak.