Penta reaguje na vyjadrenia Gála o sťahovaní ministerstva spravodlivosti

BRATISLAVA 13. júna (WebNoviny.sk) – Spoločnosť Penta nevidí žiadny dôvod, aby bola jej reputácia spochybňovaná. Ako sa uvádza v reakcii na utorkové vyjadrenia ministra spravodlivosti Gábora Gála (Most-Híd),

„Penta a jej spoločnosti úspešne pôsobia na desiatich európskych trhoch v konkurencii najväčších globálnych značiek, zamestnávajú 41-tisíc ľudí a sú riadené medzinárodným manažmentom. V našich kancelárskych budovách sedia lokálne aj medzinárodne uznávané spoločnosti a pri rokovaniach s nimi sa nestretávame so žiadnymi podobnými výhradami“. Agentúre SITA poskytol vyjadrenie Gabriel Tóth, PR špecialista spoločnosti Penta Investments.

Sťahovanie ministerstva spravodlivosti

Minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) v utorok 12. júna novinárov informoval o sťahovaní Ministerstva spravodlivosti (MS) SR. Tvrdí, že najlepšie by bolo, ak by sa sťahovalo na konci roka 2019. To, či sa sťahovať naozaj aj bude, je však podľa Gála „veľká otázka“.

Ako povedal Gál po stretnutí s novinármi, „máme určité ponuky, ktoré z cenového aj z technického hľadiska boli veľmi výhodné aj pre ministerstvo spravodlivosti, len spoločenská reputácia tých vlastníkov bola v minulosti naštrbená. Ak by som s tým osobne nemal problém, tak by som už dávno jednu alebo druhú ponuku podpísal,“ konštatoval.

„Penta si je tiež vedomá, že má naštrbenú povesť,“ odpovedal Gál na novinárske konštatovanie, že argumentom Penty by mohlo byť, že sú štandardná spoločnosť, ktorá sa zapojila do súťaže.

Dve budovy blízko centra Bratislavy

Podľa medializovaných informácií skončili v súťaži po vyhodnotení ekonomických, technických, bezpečnostných a ďalších kritérií najlepšie dve budovy blízko centra Bratislavy, jednu vlastní spoločnosť Penta a druhú J&T.

Ktorá z ponúk sa ministrovi spravodlivosti pozdáva viac, povedať nechcel, mohlo by to znížiť možnosti ministerstva pri rokovaniach. Rozhodnutie „by malo padnúť do nejakého času, ktorý ešte dáva možnosť, aby sme sa ku koncu roka 2019 vedeli odsťahovať“, doplnil Gál.

Podľa Gála, ktorý výber novej budovy MS SR zdedil po svojej predchodkyni Lucii Žitňanskej, ministerstvo spravodlivosti konzultovalo výber s Ministerstvom financií SR, jeho Útvarom hodnoty za peniaze, tretím sektorom, developermi, s odborníkmi na realitný trh a „výsledný efekt bol stále ten istý, čo je aj známe“.