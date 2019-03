Prezidentské voľby 2019 na Slovensku – kandidáti (životopisy)

Slováci si v prezidentských voľbách 2019 vyberajú hlavu štátu zo 13 kandidátov (11 mužov, dve ženy). Pôvodne ich bolo o dvoch viac, ale József Menyhárt sa vzdal kandidatúry v prospech Roberta Mistríka. Aj Robert Mistrík však súboj o post hlavy štátu vzdal a verejne podporil Zuzanu Čaputovú.

Na postup do boja o post najvyššej ústavnej funkcie bolo potrebné získať aspoň 15-tisíc podpisov od občanov, alebo minimálne 15 poslaneckých podpisov.

Viac o téme: Prezidentské voľby 2019 na Slovensku

Petičné hárky s potrebnými podpismi tiež odovzdal Radovan Znášik, aj napriek tomu, že v deň konania prvého kola volieb nebude spĺňať podmienku 40 rokov veku. Jeho kandidatúru však preto predseda Národnej rady SR Andrej Danko neprijal.

Koho budete voliť v prezidentských voľbách 2019 na Slovensku? 1% Béla Bugár 27% Zuzana Čaputová 10% Martin Daňo 21% Štefan Harabin 9% Eduard Chmelár 8% Marian Kotleba 2% Milan Krajniak 0% József Menyhárt (vzdal sa kandidatúry v prospech R. Mistríka) 2% František Mikloško 6% Robert Mistrík (vzdal sa kandidatúry v prospech Z. Čaputovej) 6% Maroš Šefčovič 0% Róbert Švec 0% Bohumila Tauchmanová 0% Juraj Zábojník 0% Ivan Zuzula 5% Ešte nie som rozhodnutá/-ý 3% Nepôjdem voliť Už nemôžete hlasovať v tejto ankete. Anketa bola ukončená.

Rovnako Danko neprijal ani kandidatúru dôchodcu Jána Molnára pre podozrenie, že podpisy pod svoju kandidatúru získal od 15 poslancov podvodne.

Voľby prezidenta SR budú 16. marca. V prípade, že žiaden kandidát nezíska v prvom kole nadpolovičnú väčšinu všetkých právoplatných voličov, dvaja najúspešnejší kandidáti postúpia do druhého kola, ktoré sa uskutoční 30. marca. Nový prezident by mal nastúpiť do funkcie 15. júna 2019 na pravé poludnie.