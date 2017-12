Prioritou ministra Lajčáka v OSN je prevencia konfliktov, svoje meno chce spájať s mierom

BRATISLAVA 26. decembra (WebNoviny.sk) – Na tému prevencie konfliktov pripravuje predseda 72. Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov Miroslav Lajčák podujatie na vysokej politickej úrovni.

Prevencia konfliktov

Toto podujatie, ktoré sa uskutoční v apríli, by malo byť vyvrcholením jeho práce v oblasti prevencie konfliktov. Lajčák ešte pred začiatkom jeho pôsobenia v OSN povedal, že chce, aby sa jeho meno spájalo s mierom. Ako povedal v rozhovore pre agentúru SITA, tento cieľ sa mu darí napĺňať.

„Darí sa mi to v tom zmysle, že som to jasne odkomunikoval a aj som vysvetlil prečo – ja ako celoživotný diplomat cítim, že OSN v otázkach mieru a predchádzania konfliktom by malo byť väčšou autoritou a mohlo by byť úspešnejšie než je dnes. Keď si to porovnáme s agendou rozvoja, klimatickou dohodou či udržateľnými cieľmi, tak tam je OSN jasne globálnym lídrom,“ povedal Lajčák s tým, že chce, aby OSN bolo lídrom aj v oblasti prevencie konfliktov, pričom v októbri rozbehol proces, ktorý vyvrcholí práve aprílovým podujatím.

Zabránenie vzniku konfliktov

Téma mediácie a prevencie konfliktov je jedna nielen z Lajčákových priorít na poste predsedu VZ OSN, ale aj generálneho tajomníka organizácie Antónia Guterresa. Lajčák už v minulosti pripomenul, že úlohou diplomacie by primárne malo byť zabrániť vzniku konfliktov.

„Problém je, že my dosť často vidíme, že problém smeruje ku konfliktu, ale nevieme to zastaviť,“ povedal ešte pred nástupom do funkcie. Lajčák vtedy takisto priznal, že svetové spoločenstvo má mierové operácie, má post-konfliktnú stabilizáciu, ale nemá stratégiu mediácie.