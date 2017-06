Prvým súperom Slovákov na ME vo futbale do 21 rokov sú Poliaci

LUBLIN 15. júna (WebNoviny.sk) – Víťazstvo podporí smelé ambície, prehra hneď na úvod bude znamenať výrazný pokles nádeje na celkový úspech.

Domáci Poliaci proti Slovákom sa v piatok o 20.45 h v Lubline postarajú o skutočné otvorenie majstrovstiev Európy futbalistov do 21 rokov (16. – 30. júna), predkrmom bude podvečerný iný duel základnej A-skupiny Švédsko – Anglicko (Kielce, 18.00).

“Očakávanie je veľké. Čím viac sa to blíži, tým viac je aj nervozita, ale taká pozitívna nervozita u hráčov, že sa na to tešia. Po fyzickej stránke budeme určite pripravení, záleží na tom, aby sa to v rozhodujúcich chvíľach zápasov – a môžu to byť maličkosti – priklonilo na našu stranu. Náš cieľ je minimálne postúpiť zo skupiny. Verím, že nám bude priať aj šťastie a že to tak dopadne,” povedal pred odchodom do Poľska český tréner Slovákov Pavel Hapal.

Dirigentom obrany by mal byť Škriniar

Postupový kľúč je neúprosný – z každej z troch základných skupín prenikne do semifinále víťaz, trojlístok doplní najlepšie mužstvo z druhých priečok.

V “áčku” pomýšľajú na semifinále všetky tímy a výsledky piatkových úvodných stretnutí môžu mnoho naznačiť. “Zápasy sú tri a postupuje len jeden, takže je dôležité zvládnuť každý jeden duel. Prvý zápas to môže zlomiť, ale nemusí to tak byť,” skonštatoval stredopoliar tureckého Trabzonsporu Matúš Bero.

“Je na nás, aby sme ukázali, že to, čo sme dosiahli, nebude náš koniec, ale budeme v tom naďalej pokračovať. Pre mňa je úspech, že malé Slovensko, taká malá krajina sa dostala na ME, kde sú len tri skupiny. Zo skupiny postúpi len jeden a je to veľmi ťažké. Turnaj bude o momentálnej forme, to sa uvidí až tam. Za týždeň máte tri zápasy, ktoré rozhodnú o vašom ďalšom osude,” vyhlásil Bero a na otázku, koho považuje za favorita skupiny, odpovedal zreteľne: “Slovensko.”

Dirigentom slovenskej obrany by mal byť stopér talianskej Sampdorie Janov Milan Škriniar. “Na postup bude istotne treba dve víťazstvá. Myslím si, že v iných skupinách prvé a druhé mužstvo isto získajú šesť bodov. To by malo na postup asi stačiť. Nekalkulujeme však, sústredíme sa na prvý zápas. Verím, že ak ho zvládneme, bude to dobre rozbehnuté,” uviedol Škriniar a doplnil: “Teším sa na otvárací prvý zápas s Poľskom. Bude vypredané a verím, že nás prídu podporiť aj ľudia zo Slovenska. Mám tam navyše spoluhráča zo Sampdorie Karola Linettyho, určite spolu prehodíme pár slov.”

Poliakom nechýba sebavedomie

Poliakom pred úvodným vystúpením na šampionáte nechýba sebavedomie. “Máme prehľad o zložení slovenského mužstva, ale sústredíme sa len sami na seba. To je najdôležitejšie. Ak predvedieme náš futbal, Slováci nás neohrozia,” vyhlásil podľa webu sport.interia.pl obranca Lechu Poznaň Jan Bednarek.

Asistent trénera Andrzej Juskowiak v interview pre web naszdziennik.pl skonštatoval: “Kolegovia sledovali naživo niekoľko zápasov Slovákov, máme informácie o celom tíme aj jednotlivých hráčoch. O súperovi vieme veľa, ale aj tak bude najdôležitejšie to, ako zahrá naše mužstvo a aký futbal predvedieme. Máme určité taktické zámery a pokúsime sa využiť slabiny protivníka.”

Aj Pavel Hapal deklaroval prehľad o protivníkoch: “Počas posledného obdobia sme nerobili nič iné, len študovali súperov. Verím, že ich máme naštudovaných dobre. V zápasoch budú rozhodovať maličkosti – štandardná situácia, nejaká herná situácia, ktorá môže viesť k šanci – potom bude dôležité, či ju premeníte. Bude veľmi dôležité, či pôjdete do vedenia, či budete prehrávať… aspektov je veľmi veľa.” Na podnet agentúry SITA vyhlásil: “Myslím si, že v základnej zostave na úvodný zápas mám jasno tak na 90 percent.”

Poliakom chýba Milik, Slovákom Duda

Poliaci sú na šampionáte bez dvojice z SSC Neapol Arkadiusz Milik, Piotr Zieliňski; neuvoľnil ich zamestnávateľ. V úvodnom zápase im navyše bude chýbať potrestaný útočník Dawid Kownacki z Lechu Poznaň. Hapal nemá k dispozícii zraneného Jakuba Hromadu a ani duo Ondrej Duda, Dávid Ivan, ktorých taktiež neuvoľnili ich kluby.

“Ondro by bol pre náš tím takým občerstvením kádra, pretože s nami celú kvalifikáciu nebol, Je jasné, že vykazuje neuveriteľnú kvalitu. Žiaľ, jeho zdravotný stav nebol taký, bolo to také riziko, že klub to nechcel akceptovať. Možno bude pre Ondra dobré, že sa sústredí na iné, pretože by bol na neho vytvorený veľký tlak. Určite je to však hráč, ktorý by nám pomohol. Nehovorím, že by hneď naskočil do základnej zostavy, alebo, naopak, že by sa len zúčastnil. Je to škoda, ale tento káder si dokázal poradiť bez Ondreja počas celej kvalifikácie a myslím si, že to dokáže aj na majstrovstvách Európy,” tvrdí bývalý kouč Žiliny či Senice Hapal.

Na margo poľských absencií dodal: “Ak by tí kvalitní hráči boli v poľskom tíme, neznamená to, že by to fungovalo. Za dva roky s nimi neodohrali snáď ani jeden zápas. Niekde som čítal, že Milik napísal, že niektorých hráčov ani osobne nepozná. To všetko zohráva úlohu. Mohlo by to byť pre nich pozitívne, pretože tá kvalita je tam neskutočná, ale spomínam si napríklad na Kana, najlepšieho strelca anglickej ligy, ktorý na ME pred dvomi rokmi nedal ani gól a nepomohol Anglicku k postupu. Je to teda relatívne. Nie je však dobré, že na takomto turnaji nehrajú tí najlepší. Môj názor je taký, že niekto kompetentný by sa tým mal zaoberať, aby sa to ujalo ako asociačný termín, aby tréneri mali možnosť nominovať tých najlepších hráčov a aby kluby nemohli rozhodnúť za nich. Myslím si, že je veľa hráčov, ktorí by radi reprezentovali, no nemôžu, pretože im klub ukáže stopku.”

Záložník Bero doplnil: “Milik a Zieliňski sú obrovské hviezdy a určite stúpli naše šance tým, že ich Neapol neuvoľnil na šampionát. Na druhej strane, keď idete na ME, radi by ste hrali proti tým najlepším hráčom, takže je to aj škoda. Asi je to však pre nás lepšie.”

Hlavným rozhodcom piatkového lublinského duelu bude Holanďan Serdar Gözübüyük, na čiarach mu budú asistovať krajania Bas van Dongen a Joost van Zuilen.