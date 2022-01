Raši odmieta zavedenie povinného očkovania proti koronavírusu, obáva sa kolapsu zdravotníctva

V súčasnej dobe je povinné očkovanie bezvýznamné, tvrdí Richard Raši (Hlas-SD). Priebeh ochorenia COVID-19 v prípade variantu omikron je podľa jeho názoru mierny. Poslanec to uviedol v diskusnej relácii TV Markíza Na telo.

Povinné očkovanie nie je riešenie

„V súčasnej dobe by povinné očkovanie pre vybrané skupiny, napríklad zdravotníkov, mohlo znamenať kolaps zdravotného systému, lebo pri prirodzenej chorobnosti pri odchode viac ako 1 500 zdravotníkov zo Slovenska by sa nám mohlo stať, že nezostane nikto pri lôžku pacienta. A keď si vezmeme kategóriu 60 plus, tam máme tiež niekoľko tisíc zdravotníkov, takže povinné očkovanie nie je riešenie a prinieslo by skôr komplikácie,“ vysvetlil Raši.

Minister školstva Branislav Gröhling naopak tvrdí, že povinné očkovanie stále má význam. „Povinné očkovanie nestráca význam, pretože zaočkovaní nám nekončia v nemocniciach v takej miere,“ ukončil Gröhling.

Obranná dohoda rozdeľuje spoločnosť

Prezidentka Zuzana Čaputová podľa Rašiho pri posudzovaní obrannej dohody s USA zlyhala. Jej prístup podľa nezaradeného poslancarozdeľuje už aj tak výrazne polarizovanú spoločnosť.

„Myslím si, že keď sa pani prezidentka rozhodla posúdiť ústavnosť konania referenda na Ústavnom súde, tak toto mala byť jej povinnosť a považujeme to za jej chybu a zlyhanie, pretože ide o zmluvu, ktorá rozdeľuje spoločnosť, už aj tak výrazne polarizovanú a krok posúdenia ústavnosti mohol túto rozdelenosť upokojiť,“ vyhlásil Raši v súvislosti s obrannou dohodou s vládou USA.