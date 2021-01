Riaditeľka Via Iuris o korupcii na Slovensku: Dôležitá je prezumpcia neviny, sudcovia by sa mali rozhodovať slobodne

Po siedmich rokoch vo vedení občianskeho združenia Via Iuris vystriedala Milana Šagáta k 1. novembru 2020 Katarína Batková. Dovtedy pracovala ako riaditeľka Rady mládeže Slovenska.

Z inštitúcie, ktorá obhajuje záujmy mladých ľudí voči politikom a štátnej správe sa tak presunula do združenie, kde sa sústreďujú aj na ochranu ľudských práv, rozvoj demokracie, právneho štátu a občianskej spoločnosti.

Tieto ciele na Slovensku dlhodobo ohrozuje korupcia. Minulý rok bol však prelomový v tom, že polícii a súdom sa rozviazali ruky a začal sa otvorený boj s tými, ktorí z toho doteraz ťažili.

„V oblasti uplatňovania práva a vyvodzovania zodpovednosti sme sa určite posunuli, čoho dôkazom je väzobné stíhanie mnohých bývalých predstaviteľov polície, prokuratúry a súdov,“ uviedla Batková.

Štát má naozaj záujem vyšetrovať

Ako dodala, je nevyhnutné, aby v právnom štáte platilo právo pre všetkých rovnako. Podľa jej slov je zrejmé, že štát má naozaj záujem na vyšetrení a odstíhaní všetkých trestných činov, čo je pre boj s korupciou dosť podstatný bod.

Dôležité sa jej však javí aj to, aby boli všetky podozrenia dôsledne vyšetrené. Všetko by podľa nej malo smerovať k tomu, aby sa v konečnom dôsledku podarilo trestné konania doviesť do konca tak, že bude trestná činnosť akejkoľvek osoby spravodlivo posúdená a odsúdená.

Výnimočný je podľa Batkovej tiež rozsah miinuloročných zásahov polície. Ako v rozhovore zhodnotila, v minulosti sme boli svedkami toho, že viaceré zásahy voči vysokopostaveným funkcionárom štátu boli médiami a verejnosťou ostro sledované.