Rozdiel medzi Smerom-SD a SaS je menej ako 10 percent, mierne klesla aj podpora kotlebovcov

BRATISLAVA 23. júna (WebNoviny.sk) – Ak by sa parlamentné voľby konali v polovici júna, do Národnej rady SR by sa dostalo osem politických strán a hnutí.

Vyplýva to z prieskumu, ktorý uskutočnila agentúra AKO v dňoch 14. až 19. júna formou telefonického dopytovania, pričom vzorku tvorilo 1000 respondentov.

Smer-SD by mal 41 kresiel v parlamente

Najviac preferencií má naďalej strana Smer-SD, ktorú by volilo 26 percent ľudí. Tento výsledok zodpovedá 41 kreslám v parlamente.

Na druhom mieste by skončila strana Sloboda a solidarita (SaS) s podporou 16,1 percenta. Liberáli by mali 25 poslancov.

Nasleduje SNS, ktorej by svoj hlas dalo 11,7 percenta voličov, čo predstavuje 19 poslaneckých kresiel. Za ňou by skončilo hnutie OĽaNO-NOVA, ktoré by získalo 10 percent a 16 mandátov.

Voliť by nešlo 13,5 percenta opýtaných

Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) by získala 9,7 percenta hlasov a 15 poslaneckých kresiel, hnutie Sme rodina – Boris Kollár by volilo podľa prieskumu 8,7 percenta opýtaných a v NR SR by malo 14 poslancov.

Do parlamentu by sa dostala aj strana Most-Híd, ktorú by volilo 7 percent respondentov, čo zodpovedá 11 kreslám, a Kresťanskodemokratické hnutie s podporou šesť percent a deviatimi kreslami.

Voliť by nešlo 13,5 percenta opýtaných, 17,2 percenta nevedelo, koho by teraz volilo a 2,4 percenta respondentov odmietlo svoje preferencie prezradiť.