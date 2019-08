ŠK Slovan si musí podľa hrdinu Abenu v odvete veriť, tréner Kozák túži po solúnskej rozprávke

Bolo to pred ôsmimi rokmi, keď… Tento úvod populárny skôr z filmových scenárov sa však po štvrtkovom futbalovom večere na Tehelnom poli hodí. Má pripomenúť veľkú senzáciu, ktorú v sezóne 2011/2012 spôsobil ŠK Slovan Bratislava na úkor talianskeho veľkoklubu AS Rím.

„Belasí“ vtedy z play-off Európskej ligy postúpili do skupinovej časti kontinentálneho pohára číslo dva po domácom víťazstve 1:0 a remíze 1:1 vo „večnom meste„.

História sa zopakovala

Strih do súčasnosti… Po ôsmich rokoch sa najslávnejší slovenský klub opäť ocitol na rovnakom mieste. A história sa zopakovala. Presnejšie, zatiaľ iba jej prvá polovica, keďže Slovan vo štvrtkovom úvodnom zápase play-off EL 2019/2020 zvíťazil doma nad gréckym tímom PAOK Solún (1:0) a ešte ho čaká budúcotýždňová odveta na horúcej gréckej pôde.

Už teraz sa však vo víťazstvách nad AS Rím a PAOK Solún dá nájsť niekoľko podobností. V oboch prípadoch Slovan vyhral v úvodnom stretnutí doma 1:0 po góloch z koncoviek zápasov. Navyše zakaždým rozburácali zaplnené tribúny stopéri – vtedy na Pasienkoch Martin Dobrotka, tentoraz na Tehelnom poli Myenty Abena.

„Čo mám povedať? Prežívam neskutočné pocity, nedokážem to ani popísať. Veľmi dôležité z pohľadu dvojzápasu je to, že sme neinkasovali. V obrane sme hrali veľmi dobre. Čo sa týka našich šancí v odvete, bude to rovnaké ako doma. Ak si budeme veriť, môžeme tam niečo dokázať,“ poznamenal v mixzóne 24-ročný Surinamčan Abena, ktorý proti Solúnčanom skóroval v nadstavenom čase.

Greif s čistým kontom

K milej paralele spred ôsmich rokov sa pridal aj brankár Dominik Greif, ktorý si udržal čisté konto. Pripomenul tak kúsok bývalého brankára Slovana Matúša Putnockého, ktorý v edícii 2011/2012 proti hviezdam z Ríma doma taktiež neinkasoval.

„Pred ôsmimi rokmi som bol vo veku, keď som ešte chodil na Slovan podávať lopty. Niekoľko známych mi po žrebe vravelo, že história sa bude opakovať – keď sa to mohlo podariť s AS Rím, môže sa aj proti PAOK Solún. Bodaj by to tak bolo. Vieme, že nás v Grécku nečaká nič priateľské, ale musíme tam nechať všetko. Verím, že neinkasujeme ani v odvete a postúpime,“ povedal 22-ročný Greif.

Najťažší duel

Spočiatku len zaskakujúci kouč Slovana Ján Kozák ml. si v deviatom zápase na lavičke „belasých“ pripísal na konto deviate víťazstvo.

Po tom, čo prevzal mužstvo v zlej nálade po odchode trénera Martina Ševelu, akoby šibol čarovným prútikom. Jeho aktuálne skóre s tímom v tomto časovom období je 23:2. Priznal, že duel proti gréckemu šampiónovi bol doteraz zo všetkých najťažší.

„Hrali sme so zatiaľ najlepším súperom. Zvíťazili sme 1:0, splnili sme cieľ, nedostali sme gól. Chlapci boli na ihrisku obetaví. Vedeli sme, že musíme byť trpezliví, že tých šancí nebude toľko, ako v našej lige… Aj výsledok 0:0 by bol v poriadku, ale nakoniec to vyšlo výborne. Skórovali sme v čase, keď súper už nemal čas vyrovnať,“ vyhlásil 39-ročný Košičan.

Urobia maximum

Aj účastník MS 2010 v JAR zažil v pohárovej Európe jeden pamätný postup do skupinovej fázy. V sezóne 2005/2006 bol ešte ako hráč Artmedie Bratislava pri postupe cez Partizan Belehrad v rozhodujúcom predkole Ligy majstrov.

Pred budúcotýždňovou odvetou na solúnskom štadióne Toumba si zaželal, aby zažil aj na začiatku trénerskej kariéry ďalšiu futbalovú rozprávku s podobným koncom.

„Bolo by to krásne. Urobíme maximum, aby sme tú rozprávku dopísali. Vieme však, že to bude veľmi ťažký zápas,“ skonštatoval Ján Kozák ml.