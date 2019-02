Slovenským prezidentom by sa stal Šefčovič, Mistríka delí od Čaputovej 0,8 percenta

BRATISLAVA 17. februára (WebNoviny.sk) – Ak by sa prezidentské voľby konali tento víkend, najviac hlasov by v prvom kole získal Maroš Šefčovič. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO na objednávku volebného tímu Zuzany Čaputovej. Podľa prieskumu by v druhom kole proti Marošovi Šefčovičovi zvíťazil Róbert Mistrík a aj Zuzana Čaputová.

Stovky respondentov

Agentúra prieskum robila v dňoch 12. až 15. februára formou telefonického dopytovania. Výberovú vzorku tvorilo 800 respondentov, ktorí reprezentujú populáciu SR vo veku nad 18 rokov z hľadiska pohlavia, veku, vzdelania a okresu bydliska.

Respondenti v rámci prieskumu odpovedali na otázku: „Ak by sa voľby prezidenta konali tento víkend, ktorému z uvedených kandidátov alebo kandidátok by ste dali svoj hlas?“

Kotleba na štvrtom mieste

Šefčovič podľa prieskumu získal hlasy 19,7 percenta opýtaných. Za ním nasleduje Róbert Mistrík (18,2 percenta), Zuzana Čaputová (17,4 percenta) a Štefan Harabin (12,1 percenta).

Marian Kotleba by podľa prieskumu získal 8,2 percenta hlasov, Béla Bugár 6,5 percenta, Milan Krajniak 5,6 percenta, Eduard Chmelár 3,5 percenta a František Mikloško 2,9 percenta a Martin Daňo 2,3 percenta. Ostatní kandidáti dosiahli podporu menej ako 2 percentá.

Kandidát % Maroš Šefčovič 19,7 Robert Mistrík 18,2 Zuzana Čaputová 17,4 Štefan Harabin 12,1 Marian Kotleba 8,2 Béla Bugár 6,5 Milan Krajniak 5,6 Eduard Chmelár 3,5 František Mikloško 2,9 Martin Daňo 2,3 József Menyhárt 1,4 Ivan Zuzula 1,4 Róbert Švec 0,6 Juraj Zábojník 0,5

