Trenér Kozák sa o futbale s otcom zhovára, ale o Stochovi sa vraj spolu nikdy baviť nebudú

Tréner futbalistov slovenského šampióna ŠK Slovan Bratislava Ján Kozák ml. po štvrtkovom víťaznom stretnutí play-off Európskej ligy proti gréckemu tímu PAOK Solún (1:0) dostal aj otázku, či sa stále pred zápasmi radí s trénersky slávnejším otcom.

O Stochovi sa nebavili

A ešte konkrétnejšie, či sa pred súbojom na Tehelnom poli bavili aj o hráčovi gréckeho majstra Miroslavovi Stochovi. Na otázku úctivo odpovedal. Bolo na ňom však vidieť, že najmä na jej druhú časť týkajúcu sa Stocha, sa mu nechce príliš reagovať.

„Už som to predtým veľakrát spomínal. Samozrejme, keď bol otec reprezentačný tréner, aj vtedy sme sa bavili o futbale, veď je to súčasť nášho života. Zhovárali sme sa aj teraz, ale o čom to bolo, to si nechám pre seba. A o zmieňovanom pánovi (Miroslav Stoch, pozn.) sme sa nebavili, ani nikdy baviť nebudeme,“ vyhlásil 39-ročný Košičan pred zástupcami médií.

Incident v lietadle

Všetko zrejme spôsobil incident na palube lietadla spred troch rokov, keď reprezentačné mužstvo pod vedením Jána Kozáka st. cestovalo domov z majstrovstiev Európy vo Francúzsku.

„Medzi nami došlo k situácii, po ktorej si neviem predstaviť ďalšiu spoluprácu s ním. Nemôžem mať v kolektíve človeka, s ktorým sa nebudem rozprávať, alebo sa budem naňho pozerať inak ako na ostatných. Povedzme si úprimne, Stoch pre mňa nebol kľúčový hráč. A rád by som pripomenul, že incident v lietadle nebol prvý prípad… Bol už štvrtý. Tri som mu prepáčil,“ povedal vtedajší reprezentačný tréner Kozák st.

Na milosť ho vzal až Hapal

Stoch si pod ním odvtedy v reprezentácii nezahral. Na milosť ho vzal až súčasný kormidelník slovenského národného tímu Pavel Hapal.

Dvadsaťdeväťročný rodák z Nitry Stoch aj Kozák ml. boli v minulosti spoluhráči v reprezentačnom tíme. Zahrali si spolu aj na majstrovstvách sveta 2010 v JAR.