Trumpov krok týkajúci sa zavedenia cla na autá z EÚ nie je hodný spojencov, myslí si Martin Klus z SaS

BRATISLAVA 22. augusta (WebNoviny.sk) – Strana Sloboda a Solidarita (SaS) považuje za bezočivé, ak sa o takej závažnej veci, akou je 25-percentné dovozné clo na autá z Európskej únie, dozvedá najväčší obchodný partner USA – Európa prostredníctvom stretnutia amerického prezidenta so svojimi priaznivcami v štáte Západná Virgínia. Konštatovala to v stredu strana SaS v tlačovej správe v reakcii na vyhlásenie prezidenta USA Donalda Trumpa o zavedení ciel na autá z EÚ.

Negatívny vplyv

„Takýto spôsob komunikácie nepovažujeme a nebudeme považovať za hodný spojencov a priateľov,“ poznamenal poslanec NR SR a tímlíder SaS pre zahraničnú politiku a politický systém Martin Klus.

Ďalej uviedol, že tento krok prinesie problémy hlavne bratislavskému Volkswagenu, ktorý exportuje do USA každé piate auto a v blízkej budúcnosti aj nitrianskemu Jaguar Land Roveru. „Okrem toho si treba uvedomiť, že pomer exportu automobilov do USA k HDP Slovenska je výrazne najvyšší zo všetkých krajín EÚ, čiže bude to mať negatívny vplyv na slovenskú ekonomiku,“ dodal.

Strana SaS vyzýva slovenské ministerstvo hospodárstva, aby bezodkladne iniciovalo riešenie tohto problému v rámci EÚ. „Je nevyhnutné americkú stranu dôrazne upozorniť, že tento typ obchodnej vojny oslabuje globálnu pozíciu oboch partnerov, z ktorej sa môže tešiť niekto tretí,“ doplnil Martin Klus.

Vyjadrenie prezidenta

Ministerstvo hospodárstva SR zatiaľ oficiálne vyjadrenie americkej strany k zavedeniu ciel na autá z EÚ nedostalo. „Je to úplne nová pozícia americkej administratívy oproti výsledkom rokovania Trump – Juncker. Ja to zatiaľ považujem iba za vyjadrenie prezidenta Trumpa v rámci predvolebnej kampane, ktorej sa zúčastnil v rámci jedného štátu USA.

Nemáme oficiálne stanovisko americkej administratívy, takže budeme sa vyjadrovať až po ňom a budeme sa vyjadrovať spoločne v rámci krajín EÚ. Obchod je spoločná agenda a všetko riešime spoločne. Všetko budeme určite riešiť hlavne s najvýznamnejšími našimi obchodnými partnermi Nemeckom a Francúzskom,“ povedal po stredajšom rokovaní vlády minister hospodárstva Peter Žiga.

Odvetné opatrenia

Prípadné zavedenie ciel na európske autá v USA môže vážne vplývať aj na ekonomiku Slovenskej republiky a minister hospodárstva ho nepovažuje za šťastné riešenie. „V prípade, že k clám dôjde, nie je to dobrá správa pre európsky, ale ani americký obchod. Ide o neštastné riešenie. Ja som za to, aby boli clá nulové, pretože táto obchodná špirála nepomôže nikomu.

Kolegovia z Inštitútu finančnej politiky vypočítavali dopad na slovenské HDP a pohyboval sa na úrovni 0,1 až 0,2 %. Predpokladám, že ak dôjde k zavedeniu ciel, Európska únia zavedie odvetné opatrenia,“ dodal Peter Žiga.

Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že jeho krajina zavedie 25-percentné clá na dovoz áut z Európskej únie. Vyjadril sa takto v utorok večer v štáte Západná Virgínia, kde na predvolebnom mítingu uviedol: „Uvalíme 25-percentné clo na každé auto, ktoré prichádza do USA z Európskej únie.“