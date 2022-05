Aj naďalej budeme uplatňovať svoju cenotvorbu, reaguje Slovnaft na slová Matoviča

Spoločnosť Slovnaft bude aj naďalej uplatňovať svoju cenotvorbu na základe trhových princípov.

„Bude to na základe vývoja na medzinárodných ako aj lokálnych trhoch, v súlade s princípmi hospodárskej súťaže. Budeme postupovať tak, aby konkurenčné prostredie na trhu s palivami bolo na Slovensku naďalej zachované. To znamená, aby voľný obchod s motorovými palivami mohol prúdiť smerom na Slovensko, ale aj zo Slovenska,“ uviedol hovorca Slovnaftu Anton Molnár.

Rafinéria Slovnaft má platiť mimoriadnu daň z nákupu ruskej ropy, ktorú spracuje na Slovensku. Do štátneho rozpočtu by tak podľa ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO) mala prispieť čiastkou približne 280 až 290 miliónov eur ročne. Matovič návrh na zavedenie novej dane predloží v stredu na rokovanie vlády. Ide podľa neho o výsledok rokovaní s dominantným hráčom na trhu s pohonnými hmotami. Výnos z mimoriadnej dane za nákup ruskej ropy by mal byť k dispozícii už za jún.