Matovič chce mimoriadne zdaniť Slovnaft, vodiči to však pri tankovaní nepocítia (video)

Rafinéria Slovnaft bude platiť mimoriadnu daň z nákupu ruskej ropy, ktorú spracuje na Slovensku. Do štátneho rozpočtu by tak podľa ministra financií Igora Matoviča mala prispieť čiastkou približne 280 – 290 miliónov eur ročne.

Ceny udržia na úrovni z posledných týždňov

Matovič návrh na zavedenie novej dane predloží v stredu na rokovanie vlády. Ide podľa neho o výsledok rokovaní s dominantným hráčom na trhu s pohonnými hmotami. Výnos z mimoriadnej dane za nákup ruskej ropy by mal byť k dispozícii už za mesiac jún.

Na cenách palív by sa podľa Matoviča nová daň nemala prejaviť žiadnym spôsobom. Prísľub Slovnaftu je podľa neho taký, že udržia ceny pohonných hmôt na úrovni z posledných týždňov.

Podobnú daň iná krajina nezaviedla

Slovnaft by mal platiť 30 percent z rozdielu z nižších cien pri nákupe ruskej ropy. Takúto mimoriadnu daň podľa ministra Matoviča nezaviedla žiadna iná krajina. Ceny pohonných hmôt nebudú regulované, ale do štátneho rozpočtu pribudne približne 300 miliónov eur. Výnos z mimoriadnej dane by mal byť podľa ministra financií použitý na služby deťom.

Predseda poslaneckého klubu OĽaNO Michal Šipoš v súvislosti s návrhom ministra Matoviča povedal, že má podporu celého poslaneckého klubu OĽaNO.