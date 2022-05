Vojna na Ukrajine: V neoznačenom hrobe našli telo Čecha, Rusi ostreľovali Javorovský rajón a Orbán je proti sankciám (online)

Ruské sily v noci z pondelka na utorok ostreľovali vojenskú infraštruktúru v Javorovskom rajóne na západe Ukrajiny pri hraniciach s Poľskom. Informoval o tom šéf Ľvovskej vojenskej samosprávy Maksym Kozyckyj.

Tím agentúry AP a svedkovia v meste Ľvov po polnoci videli žiaru z explózií západne od mesta, ktorú sprevádzalo vzdialené dunenie a neskôr aj pach horenia. Svedkovia narátali najmenej osem výbuchov. Ľvovský starosta Andrij Sadovyj na sociálnej sieti Facebook napísal, že nemajú potvrdené, že by rakety zasiahli aj Ľvov.

V neoznačenom hrobe pri Makarive neďaleko hlavného mesta Kyjev našli v neoznačenom hrobe telá troch mužov. Ako informuje web spravodajskej ČT24 s odvolaním na denník Ukrajinská pravda, jeden z nich mal u seba dokumenty, z ktorých podľa polície vyplýva, že ide o občana Českej republiky. Má ísť o vodiča kamiónu, ktorý na Ukrajine pomáhal ako dobrovoľník.

Ruský prezident Vladimir Putin sa na summite Organizácie dohody o kolektívnej bezpečnosti (ODKB) tiež vyjadril, že počas invázie na Ukrajinu Moskva získala „dokumentárne dôkazy“ o tom, že blízko ruských hraníc „boli v podstate vytvorené komponenty biologických zbraní“. Podľa jeho slov sa „pracuje na možných metódach a mechanizmoch destabilizácie epidemickej situácie v postsovietskom priestore“. BBC upozorňuje, že tieto tvrdenia sa nedali nezávisle overiť.

Celkovo už od začiatku konfliktu prekročilo slovensko-ukrajinskú hranicu na vstupe do SR viac ako 430-tisíc osôb, o dočasné útočisko požiadalo viac ako 76-tisíc z nich. Na výstupe zo Slovenska na Ukrajinu zaznamenali viac ako 171-tisíc osôb.

9:25 Slovensko-ukrajinskú hranicu prekročilo v pondelok na vstupe do Slovenskej republiky viac ako 2400 osôb. Z toho bolo 695 mužov, 1 362 žien a 380 detí. O dočasné útočisko požiadalo 300 žiadateľov. Na výstupe zo Slovenska na Ukrajinu prešlo hraničnými priechodmi v pondelok takmer 2 800 osôb . Informoval o tom tlačový odbor kancelárie ministra vnútra.

8:47 Premiér Eduard Heger ( OĽaNO ) víta oznámenie švédskej premiérky Magdaleny Andersson , že jej krajina podá prihlášku do Organizácie severoatlantickej zmluvy (NATO) . Ako uviedol vo svojom profile na sociálnej sieti, napriek tomu, že Švédsko a Fínsko si desaťročia zakladali na neutralite, ruská invázia ich donútila toto rozhodnutie prehodnotiť. „Bezpečnosť ich občanov zoči voči hrozbe z Moskvy je totiž na prvom mieste. Veľmi radi podporíme prijatie Švédska aj Fínska, ktoré ešte viac posilní ochranu nášho kontinentu,“ doplnil Heger.

8:02 Maďarský premiér trvá na tom, že jeho krajina nepodporí akékoľvek sankcie, ktoré by negatívne ovplyvnili jej energetickú bezpečnosť.

Viktor Orbán v maďarskom parlamente v pondelok vyhlásil, že Maďarsko nebude blokovať sankcie Európskej únie (EÚ), pokiaľ „neprekročia červenú čiaru hospodárskej ochrany Maďarska“. To podľa neho znamená, že nesmú ohroziť energetickú bezpečnosť krajiny. Lídri EÚ sú podľa Orbána „presvedčení, že európske sankcie prinútia Rusko padnúť na kolená“. „Bez ohľadu na to, ako veľmi sa snažím, nepamätám si, že by nejaká kontinentálna blokáda bola niekedy úspešná,“ skonštatoval.

Predstavitelia EÚ pokračujú v presadzovaní embarga na ruskú ropu. Orbánova vláda však zostáva neoblomná vo svojom odmietaní sankcií na ruské energie a jej názor nezmenili ani ponuky z Bruselu, že by Maďarsko dostalo výnimku na neskoršie odstúpenie od ruského dovozu.