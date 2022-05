Mimoriadna daň pre Slovnaft je Matovičova ďalšia nezmyselná "atómovka", varuje KDH

Nové dane pre Slovnaft nevyriešia dostupnosť ropy a zároveň hazardujú s ďalším zdražovaním pohonných hmôt i celkovou infláciou na Slovensku. Upozorňuje na to Kresťanskodemokratické hnutie (KDH).

Ďalší Matovičov nezmysel

Uprostred európskych rokovaní o prechodnom období potrebnom na zmenu technológie pre spracovanie ropy ohrozuje výnimku pre Slovensko. Návrh označilo za ďalšiu „atómovku“ ministra financií Igora Matoviča s pekným marketingom, ale veľmi nejasným výsledkom.

„Namiesto toho, aby sa vláda sústredila na zníženie cien benzínu a nafty, ktoré trápia bežných ľudí i podnikateľov, prichádza s novou daňou pre domácu rafinériu Slovnaft. Hoci Matovič očakáva od rafinérie prísľub, že toto opatrenie neovplyvní ceny jej produktov, riskuje, že nová daň môže byť dôvodom na ďalšie zvyšovanie cien pohonných hmôt a celkovej inflácie na Slovensku,“ vysvetlil ekonomický expert KDH Jozef Hajko.

Vláda by sa podľa kresťanských demokratov mala popri opatreniach na stabilizovanie či zníženie cien pohonných látok zamerať zvlášť aj na ich budúcu dostupnosť v prípade, že ruská ropa a nafta prestanú tiecť do Európskej únie.

Nové dane situáciu nevyriešia

„Pripomíname vláde, že zastavenie dodávok môže nastať aj po jednostrannom kroku Ruska. Vláda musí prioritne prichystať scenár, ako bude v takejto situácii postupovať. Nové dane z ruskej ropy to nevyriešia,“ uzavrel Hajko.

Rafinéria Slovnaft by mala platiť mimoriadnu daň z nákupu ruskej ropy, ktorú spracuje na Slovensku. Do štátneho rozpočtu by tak podľa ministra financií Igora Matoviča mala prispieť čiastkou približne 280 až 290 miliónov eur ročne.

Matovič chce návrh na zavedenie novej dane predložiť na stredajšie rokovanie vlády. Samotný Slovnaft reagoval, že bude aj naďalej uplatňovať svoju cenotvorbu na základe trhových princípov.