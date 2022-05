Doležal chce pomôcť dopravcom s drahým tankovaním cez vratku spotrebnej dane na palivá (video)

Minister dopravy Andrej Doležal (nom. Sme rodina) by z pohľadu autodopravcov namiesto zníženia spotrebnej dane na naftu a benzín, uprednostnil vratku spotrebnej dane.

„Viaceré krajiny to majú. To znamená, dopravca, ktorý natankuje istý objem paliva, napríklad tisíc litrov, tak dostane adresne vratku spotrebnej dane,“ povedal šéf rezortu dopravy vo štvrtok po rokovaní vlády v súvislosti s polemikou o dani z výhody získanej v dôsledku osobitnej situácie na trhu s ropou.

Podľa ministra by sa to nedotklo plošne všetkých, ale takto by bolo možné adresne pomôcť cestným dopravcom. „A dokonca prevažne slovenským dopravcom, lebo je nízka pravdepodobnosť, že by zahraničný dopravca pretankoval na Slovensku taký objem, aby dokázal požiadať o vratku spotrebnej dane,“ uviedol Doležal.

Či to bude celoplošné zníženie spotrebnej dane, alebo to pôjde cez vratku, určite taký návrh podporí. Minister dopravy pripomenul, že jeden z návrhov Združenia cestných dopravcov SR ČESMAD Slovakia či Únie autodopravcov Slovenska je práve vratka spotrebnej dane.