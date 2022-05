Matovičova daň pre Slovnaft sa odkladá, koalícia sa na podobe zákona nedokázala dohodnúť

Zákon o dani z výhody získanej v dôsledku osobitnej situácie na trhu s ropou sa presunie na júnovú schôdzu parlamentu. Pre agentúru SITA to povedal šéf finančného výboru parlamentu Marián Viskupič (SaS). Koalícia sa na podobe zákona nedokázala dohodnúť. Poslanci by mali v stredu o presune zákona rozhodnúť o 11:00.

„Volajme to veto, nevolajme to veto, každopádne, nebude to na tejto schôdzi. Posunie sa na budúcu schôdzu,“ povedal Viskupič. Znamená to, že poslanci nateraz nebudú rokovať o tom, že spoločnosť Slovnaft by mala platiť 30 percent z rozdielu z nižších cien pri nákupe ruskej ropy.

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) je proti zvyšovaniu daní, respektíve novým daniam. Najskôr SaS navrhovala zníženie dane z pridanej hodnoty (DPH) na všetky ropné produkty, teda naftu, benzín, oleje. Minister financií Igor Matovič (OĽaNO) namietal, že je to v rozpore s európskou legislatívou. Následne SaS navrhovala, aby sa znížila spotrebná daň na naftu a benzín.