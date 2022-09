EÚ už čoskoro predstaví riešenia energetickej krízy, v hre je aj zastropovanie cien plynu

Najbližšie kroky pri riešení zhoršujúcej sa energetickej krízy v Európe v súvislosti s ruskou inváziou na Ukrajinu by Európska únia mala zverejniť na budúci týždeň. Povedala to eurokomisárka pre energetiku Kadri Simsonová v rozhovore pre agentúru The Associated Press na pôde Európskej delegácie v Jakarte.

Eurokomisárka uviedla, že súčasťou balíka opatrení by mohlo byť oddelenie cien plynu a elektriny, zvýšenie likvidity na trhu a koordinovaná redukcia dopytu. Zároveň by mohol obsahovať dočasné zastropovanie cien plynu používaného pri výrobe elektriny či modifikáciu obchodných pravidiel na burzách s elektrinou.

„Mimoriadna schôdza ministrov energetiky EÚ sa uskutoční v piatok v Bruseli. Diskutovať budú o celoeurópskom balíku riešení rastu cien na trhu s elektrinou,“ informovala Simsonová. Podľa jej slov Európska komisia očakáva, že balík bude schválený v utorok na budúci týždeň.