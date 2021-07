Pripomienkovanie k spusteniu prevádzky tretieho mochovského bloku skončilo, rozklady podal jeden účastník

Pripomienkovanie k začatiu prevádzky tretieho bloku Atómovej elektrárne Mochovce je ukončené. Jeden z účastníkov konania využil právo podať riadny opravný prostriedok. Podal dva rozklady proti prvostupňovému rozhodnutiu Úradu jadrového dozoru SR (ÚJD).

„Oba rozklady sme zaregistrovali a momentálne hodnotíme argumentáciu, ktorú účastník konania použil v predmetných rozkladoch,“ povedal pre agentúru SITA Karol Kotora z kancelárie úradu ÚJD. Dozorný orgán nateraz nechcel konkretizovať, kto pripomienky k prvostupňovému rozhodnutiu podal a o aké pripomienky išlo.

„O vecnom obsahu podaných rozkladov budú účastníci konania a verejnosť podrobne informovaní v stanovenej lehote a spôsobom, ktorý je uvedený v atómovom zákone. V zásade nejde o pripomienky, ale o využitie práva podať opravný prostriedok,“ dodal Kotora.

Môže konať ešte odvolací orgán

Prvostupňový správny orgán, ktorým je sekcia hodnotenia bezpečnosti a kontrolných činností ÚJD, v súčasnosti študuje dôvody uvedené účastníkom konania v rozkladoch. Je pravdepodobné, že konanie bude postúpené odvolaciemu orgánu, ktorý je oprávnený rozhodnúť o daných rozkladoch.

Týmto orgánom je predsedníčka ÚJD. Odvolací orgán musí následne rozhodnutie napadnuté rozkladmi preskúmať, až potom môže toto rozhodnutie potvrdiť, zmeniť, prípadne zrušiť a vec vrátiť na nové prerokovanie orgánu, ktorý prvostupňové rozhodnutie vydal.

ÚJD nateraz nevie odhadnúť, kedy by sa mohlo začať so zavezením jadrového paliva do nového tretieho mochovského bloku. Termín zavezenia paliva do reaktora tretieho bloku jadrovej elektrárne Mochovce závisí podľa úradu od postupu orgánu, ktorý je oprávnený rozhodnúť o podaných rozkladoch.

„V každom prípade na zavezenie prvej palivovej kazety do reaktora tretieho bloku musí mať spoločnosť Slovenské elektrárne právoplatné povolenie ÚJD na uvádzanie tretieho bloku do prevádzky. Z toho dôvodu nie je možné stanoviť konkrétny termín,“ konštatoval Kotora.

Mochovce sú na spustenie bloku pripravené

ÚJD v polovici mája vydal pre tretí mochovský blok povolenie na uvádzanie do komerčnej prevádzky. Vydaniu predchádzalo množstvo technických kontrol, skúšok a testov všetkých systémov a zariadení. Tie podľa ÚJD preukázali pripravenosť na fázu fyzikálneho a energetického spúšťania.

Tretí blok je tak dnes plne technicky pripravený. Slovenské elektrárne pristúpia k zavezeniu jadrového paliva do reaktora hneď po nadobudnutí právoplatnosti povolení. Jadrové palivo chcú Slovenské elektrárne do tretieho bloku Atómovej elektrárne Mochovce zavážať na jeseň tohto roka. Štvrtý mochovský blok by chcel slovenský dominantný výrobca elektriny uviesť do prevádzky o dva roky po treťom bloku.

Nový jadrový blok v Mochovciach bude mať inštalovaný výkon 471 megawattov, čo pokryje približne 13 percent z celkovej spotreby elektriny. Na dostavbe Mochoviec sa zúčastnilo približne 450 dodávateľských subjektov. V čase vrcholu výstavby v Mochovciach na stavenisku pracovalo takmer 7 000 ľudí, ktorí spolu odpracovali doteraz viac ako 103 miliónov človekohodín.