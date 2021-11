Väčšina politických strán by spätne odkúpila SSE. Sulík však nevie, kde by na to štát zobral peniaze

Väčšina politických strán by 49-percentný podiel Stredoslovenskej energetiky Holding (SSE Holding) rada videla späť v rukách štátu. Najsilnejšie parlamentné hnutie OĽaNO dokonca už vie, kde by na to zobralo peniaze.

Proti kúpe minoritného podielu s manažérskymi právomocami je koaličná strana SaS a Sme rodina. Tí si totiž nevedia predstaviť, kde by mal štát zobrať zhruba 1,25 miliárd eur. Toľko totiž podľa ministra hospodárstva Richarda Sulíka stojí spätné odkúpenie stredoslovenských energetikov.

OĽaNO by vraj vedelo zohnať peniaze

Podľa predsedu parlamentného hospodárskeho výboru z hnutia OĽaNO Petra Kremského vláda by mala poctivo zanalyzovať prínosy, riziká, výhody a nevýhody využitia predkupného práva.

„Vláda by mala ohodnotiť, na koľko si tento podiel cení a možnosti financovania. Podľa toho by sa mala rozhodnúť, ako v tomto prípade postupovať,“ povedal pre agentúru SITA Kremský.