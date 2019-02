Vlhová môže na MS v zjazdovom lyžovaní 2019 zavŕšiť medailový hetrik, opäť ju čaká súboj so Shiffrinovou

AARE 15. februára (WebNoviny.sk) – Medaily v obrovskom slalome získali obe, ich odlesk však mnohých prekvapil. Vrátane aktérok – víťazky Petry Vhovej a bronzovej Mikaely Shiffrinovej.

Ich súboj na svetovom šampionáte vo švédskom Aare sa však ešte nekončí. Hlavný diel príde na rad v sobotu v slalome.

V celej tejto sezóne Svetového pohára nevyhrala preteky v najtočivejšej disciplíne či jej paralelnej verzii iná pretekárka ako Shiffrinová alebo Vlhová.

Bude to veľká bitka

Američanka jasne vedie nad Slovenkou 7:2. Na MS v Aare je to však zatiaľ 1:0 pre Vlhovú, keďže obe 23-ročné rovesníčky bojovali proti sebe iba vo štvrtkovom „obráku“. Shiffrinová má zlato zo super G, kde Vlhová nešťartovala a Slovenka zasa striebro z kombinácie, kde chýbala Američanka.

„Vlhová vyhrala zatiaľ poslednú epizódu súboja, ktorý sa rýchlo mní na najväčšiu ženskú rivalitu v športe. A získala pre Slovensko prvý titul svetovej šampiónky,“ pripomína agentúra AP.

Na podpichnutie, či slalom rozhodne o kráľovnej tohto svetového šampionátu, Vlhová so zlatou medailou okolo krku zareagovala: „Uvidíme v sobotu. Som si však istá, že to bude veľká bitka s Miki. Nech to však dopadne akokoľvek, už som všetkým ukázala, kto je Petra Vlhová zo Slovenska.“

Veľký tlak

Shiffrinová na diaľku pritakala. „Je to motivácia, ona ma inšpiruje vo viacerých smeroch,“ povedala na adresu Vlhovej.

Na sociálnej sieti sa vrátila aj k zisku bronzu v obrovskom slalome, ktorým si vylepšila medailovú bilanciu z MS na /4-1-1/. „Boli ťažké podmienky a veľmi, veľmi veterno. Boli to jedny z tých pretekov, keď sa mohlo stať čokoľvek a šťastie menilo svoj smer. Gratulujem Petre a Viki Rebensburgovej, ale ešte nie je koniec.“

Podľa AP Vlhová sa aj ziskom titulu majsterky sveta zaradila medzi najúspešnejších športovcov Slovenska do elitnej kategórie, kde patria cyklista Peter Sagan, futbalista Marek Hamšík, hokejista Zdeno Chára či tenistka Dominika Cibulková.

„Niekedy je to naozaj ťažké. Je na mne veľký tlak, pretože Slovensko je malá krajina a máme len málo takých športovcov ako som ja,“ zamyslela sa rodáčka z Liptova.

Karty sú rozdané

Pred záverom Svetového pohára 2018/2019 sú karty rozdané tak, že Shiffrinová je s 1694 bodmi na konte takmer istá víťazka a Vlhovej s 1043 bodmi by už nemalo ujsť celkové druhé miesto. Celá ženská sezóna je najmä o týchto dvoch pretekárkach, čo potvrdzujú aj majstrovstvá sveta v Aare.

„Považujem ju za veľmi silnú súperku. Vo všetkých pretekoch, ktoré som v tejto sezóne vyhrala, bola Petra hneď za mnou, A keď som nezvíťazila ja, bolo to preto, že to dala ona. Keď sa nad tým zamyslím, tak v súbojoch s ňou vždy dávam do toho sto percent, lebo viem, že rovnako to tak robí aj ona. Je to motivujúce pre naše súperky aj celý náš šport,“ pochválila Shiffrinová svoju slovenskú rivalku.

Sobotňajším slalomom tradične vyvrcholí ženská časť MS v zjazdovom lyžovaní. Prvé kolo sa začne o 11.00 h, druhé kolo príde na rad od 14.30 h.