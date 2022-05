Matovičova prorodinná politika bude pohromou pre verejné financie, návrh je podľa INESS príliš nákladný a plný nedostatkov

Inštitút ekonomických a spoločenských štúdií (INESS) považuje navrhovaný balíček prorodinných opatrení za príliš nákladný. Upozorňuje na to, že sa týmito opatreniami zvýši plytvanie s verejnými zdrojmi.

Ako uvádza INESS v tlačovej správe, balíček je v rozpore s predpokladmi hľadania hodnoty za peniaze vo verejných výdavkoch a zhoršuje dlhodobú udržateľnosť verejných financií.

„Zvyšovanie výdavkov bez stanovenia cieľov je v rozpore s princípmi hodnoty za peniaze, v rozpore s princípom dlhodobej udržateľnosti, v rozpore so zodpovednosťou za prostriedky vybraté od občanov,“ tvrdí INESS.

Balík parlament schvaľuje v zrýchlenom konaní s vysvetlením, že sa predchádza hospodárskym škodám z titulu poklesu dopytu domácností.

„Je to zavádzanie, samotné ministerstvo financií v poslednej prognóze predpokladá 10-percentný rast spotreby domácností v tomto a 9-percentný v nasledujúcom roku, spotreba domácností má rásť aj po započítaní inflácie,“ upozorňuje inštitút.

Výsledkom nedokonalých návrhov budú podľa INESS mnohé problémové situácie. Samotný návrh konštatuje, že viac ako 11,3 tisíca rodinám pravdepodobne klesne príjem z daňového bonusu oproti súčasnosti.

„Rovnako nedáva zmysel, aby 14-ročné dieťa bolo podporené vyššou sumou ako 15-ročné dieťa,“ tvrdí INESS. V súčasnosti sa prídavky na deti automaticky valorizujú na základe zvyšovania životného minima.

Takéto pravidlo podľa inštitútu limituje zneužívanie sociálneho systému na politický, osobitne predvolebný boj.

„Vláda navrhuje toto pravidlo zmeniť, chce valorizovať prídavky vlastným nariadením, čo považujeme za riskantné z pohľadu udržateľnosti verejných financií,“ dodáva INESS.

Prídavok na dieťa sa má od júla tohto roka zvýšiť zo súčasných 25,88 eura na 30 eur a od začiatku budúceho roka na 50 eur. Súčasne sa má však zrušiť jednorazové zvýšenie prídavku na dieťa pri prvom nástupe dieťaťa do prvého ročníka základnej školy. V súčasnosti ide o sumu 106,33 eura na každého prváka na základnej škole. Zrušiť sa má aj automatické zvyšovanie prídavku na dieťa podľa rastu životného minima. Po novom má o zvýšení prídavku na dieťa rozhodovať vláda.

Stúpnuť má aj daňový bonus na nezaopatrené deti. Na deti vo veku do šiestich rokov v súčasnosti daňový bonus dosahuje 47,14 eura, na deti vo veku od 6 do 15 rokov je to 43,60 eura a na deti nad 15 rokov 23,57 eura. Od júla má suma daňového bonusu na dieťa do 15 rokov vzrásť na 70 eur a od začiatku budúceho roka na 100 eur. Na nezaopatrené dieťa vo veku nad 15 rokov má daňový bonus od júla tohto roka vzrásť na 40 eur a od začiatku budúceho roka na 50 eur. Aj pri daňovom bonuse sa má zrušiť jeho automatické zvyšovanie podľa rastu životného minima. Každý mesiac by dieťa vo veku 5 až 18 rokov mohlo okrem toho získať aj príspevok na voľnočasové aktivity vo výške 50 eur.

Na maximálne sumy daňového bonusu nebudú mať nárok všetci pracujúci. Suma daňového bonusu na deti sa má totiž podľa nových pravidiel obmedziť podľa výšky čiastkového základu dane rodiča. Pri zamestnancovi ide o jeho hrubú mzdu zníženú o sociálne a zdravotné odvody, ktoré platí zamestnanec. Ak má rodič jedno nezaopatrené dieťa, daňový bonus pre rodiča môže byť najviac 20 percent z jeho čiastkového základu dane. Pri dvoch deťoch má ísť naviac o 27 percent, pri troch deťoch maximálne 34 percent, pri štyroch deťoch 41 percent, pri piatich deťoch 48 percent a pri šiestich deťoch maximálne 55 percent z čiastkového základu dane.